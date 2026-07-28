鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-28 10:15

台股今 (28) 日早盤一度又重挫超過 1800 點，甚至跌破 42000 點關卡，季線支撐漸成反壓，上市櫃合計跌停家數超過 20 家，投資人都在問為什麼，台股交易員分析，市場開始觀察中國廠商加入 AI 競賽的影響，而台股融資居高、主要央行升息壓力升溫，造成有賺先跑的多殺多預期心理，法人搶著提款；元大投顧提醒，台股下探前波低點 7 月 20 日的 41967.75 點尋求下檔支撐，技術型態才有望打出第二隻腳。

由於中國記憶體晶片製造商長鑫存儲 (CXMT) 在上海掛牌首日股價飆升 466%，且中國傳出已開始生產自主研發的浸潤式深紫外光 (DUV) 曝光機，韓股最新報價重挫超過 8%，台股和日股均跌 4% 左右，市場重新評估全球記憶體和半導體設備產業的競爭。

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元大投顧指出，從技術面觀察，台股上檔有月線反壓，本周起大盤的月線扣抵值將逐日向上扣高，加快月線下彎速度，若指數短時間無法站回季線位置，會下探前波低點 7 月 20 日的 41967.75 點尋求下檔支撐，技術型態才有望打出第二隻腳。

而現階段國際股市受限地緣政治紛擾，市場對聯準會的升息預期也會壓抑高成長股、高估值企業的股價。

統一投顧則分析，美國 20 年期公債殖利率走揚、美中 AI 競費和市場檢視 AI 現金流干擾投資情緒，再加上全球股市持續去槓桿，台股正進行利空壓力測試，後續先觀察韓股走勢、外資期貨空單回補態度。