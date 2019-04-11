台股盤前─軋空行情看回不回 惟留心乖離過大後的雙賣壓

台股加權指數昨 (10) 日狹幅震盪，尾盤黑翻紅，終場上漲 16.54 點，收在 10868.14 點，繼續改寫本波段行情新高，量能則縮至 1284 億元，由於美股昨止跌反彈，而台股軋空行情目前並未見明顯的反轉壓力，惟需留意，短線乖離過大後，獲利了結賣壓和去年 10 月股災區的解套賣壓陸續湧現，所幸，現階段仍處在健康換手型態。

三大法人昨合計買超 32.71 億元，不過買盤主要來自自營商，買超達 38.27 億元，而外資小賣超 1.97 億元、投信則賣超 3.6 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2664 口至 32491 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3012 口至 64114 口；而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 812 口至 24771 口。

美股四大指數方面，費城半導體指數上揚 12.64 點或 0.86%，收 1477.16 點；那斯達克指數上揚 54.97 點或 0.69%，收 7964.24 點；標普 500 指數上揚 10.01 點或 0.35%，收 2888.21 點；而道瓊指數上揚 6.58 點或 0.03%，收 26157.16 點。

上市櫃公司 3 月營收全數出爐，總計達 2.8 兆元，是歷來最旺的 3 月，月增 29.3%，年增 0.7%，優於預期；第一季總營收為 7.95 兆元，年增 0.7%，創歷年同期新高。

寶佳集團再度出招，昨日向永豐金和台新金提案修改章程增加公司董事席次，由於永豐金董監事即將在明年全面改選，寶佳此舉被視為避免永豐金改選前縮減席次、拉高當選門檻的預防措施。

台積電公布 3 月營收達 797.22 億元，月增 30.9%，年減 23.1%，第一季營收為 2187.04 億元，季減 24.5%，年減 11.8%，略優法說預期，而台積電將於下周四召開法說會，法人聚焦其第一季獲利、本季展望、先進製程進展、資本支出，以及對半導體庫存調整等看法。

15 家上市櫃金控公司第一季獲利報佳音，稅後盈餘 865.98 億元，優於市場預期，國泰金以 133.3 億元拿下獲利王，其次是富邦金 124.5 億元，第三名中信金 110.74 億元。

鴻海 3 月營收 3766.05 億元，月增 41.8%，年增 7.9%，第一季營收 1 兆 563.32 億元，均為歷年同期新高，法人認為主要是因非蘋訂單出貨以及網通類產品出貨暢旺的帶動。

整體來看，台股處在驚驚漲的整理狀態，不少過去較冷門的小型股陸續接棒輪動，法人認為，在全球央行對於貨幣寬鬆的態度下，資金行情看回不回，只要守穩上周一的低點 10627 點左右，短線暫無轉弱疑慮，軋空行情仍可望持續。