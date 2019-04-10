世界半導體貿易協會：全球半導體2月銷售大跌 市場成長放緩

根據世界半導體貿易統計協會 (WSTS) 最新公布報告顯示，半導體銷售額在今年 2 月份進一步下滑，所有主要類別的晶片銷售，都呈現連續下降和年增率下降的趨勢。

在經過了三年來的破紀錄成長，晶片銷售額自今年一月開始急遽下降，這是自 2016 年來七月首次從年初開始持續下跌。

根據 WSTS 的數據，就過去這三個月平均值相較下，2 月半導體銷售的下滑至 329 億美元，月增率下降 7.3%，年增率則下降 10.6%； 其中 2 月份的跌幅比 1 月份更急遽，這三個月的平均值連續下跌 7.2% 和去年平均值相比，年增率下跌至 5.7%。

從圖表中我們看到，同月美洲地區的晶片銷售尤其下滑顯著，三個月來的平均值持續下降至 12.9%，與其他地區相比下降了 22.9%。根據 WSTS 的數據，中國的銷售額也相對下降 7.8%，相較其他地區下降 8.5%

2019 年 2 月半導體銷售成長表 (圖: WSTS)

2016 年至 2018 年，晶片連續三年造下創紀錄的銷售額: 去年最高額為 4688 億美元。市場普遍預計半導體產業將在 2019 年呈現溫和增長的銷售額，或有可能下滑。

最新的 WSTS 報告預測書顯示，WSTS 希望今年半導體銷售額增加 2.6%，雖然大多數獨立分析師不那麼樂觀。

半導體產業協會主席兼首席執行長 John Neuffer，對 2 月份的銷售額全面下滑發表看法：「所有主要區塊市場銷售也呈現下滑，這是因為全球晶片產業在過去三年創紀錄的收入之後仍持續放緩。」