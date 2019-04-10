半導體反彈是否持續？第一季財報可能面臨「清算」

隨著美中協議希望攀升，今年半導體股票大幅上漲近 28%，然而，華爾街分析師表示，最新的財報季有可能是其清算日。

週二 (9 日) 費城半導體指數下滑 16.86 點，或 1.14%，收 1464.52 點；半導體類股全面下殺，AMD (AMD-US) 重挫 4.52%；美光 (MU-US) 下滑 2.75%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.32%。

由於市場希望美中達成貿易協議、終結關稅並推動全球經濟發展，半導體股票今年一路走高，迄今 VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 已非常接近 52 週高位。

National Securities 首席市場分析師 Art Hogan 警告：「無論是 Nvidia 還是美光，當看到一些公司帶著高漲勢頭進入財報季時，他們當然有理由出場，這正是危險之處，投資人正在刀口上，晶片股有可能出現劇烈波動。」

一些華爾街分析師認為，部分晶片公司很有可能提供更弱的財報前瞻，個人電腦、智慧型手機與汽車需求都會下降。

科技基金 AlphaOne Capital Partners 創始合夥人 Dan Niles 表示，投資者已經在今年後半段對整個半導體復甦打了折扣，內存價格繼續走低，今年個人電腦的需求似乎也將為負面，我們很難知道企業獲利將下滑 25%，同時還看到這些股票創下歷史新高。

瑞銀紐交所場內運營總監 Art Cashin 表示：「市場對財報謹慎情緒正在升溫，有報導稱美國總統川普對歐洲徵收關稅之後，外界對美中貿易協議存在疑慮。」

Refinitiv 數據顯示，預期晶片企業利潤將下降 16.5%，第二季和第三季將分別下降 20.8% 和 18.4%。預計半導體設備企業第一季獲利將下降 36.4%，第二季也是如此，到第四季，獲利預計僅下降 4% 左右。

Oppenheimer 在一份報告中稱：「儘管今年迄今大量下調預估，但半導體類股仍大幅走高。我們這個情況多歸因於，美中達成貿易協議的希望與預期下半年半導體警景氣現根本性轉折，但目前上半年來看可見度仍然很低。」

如果企業財報出來並且正下修財測，股票會下跌嗎？Niles 表示：「市場對財報的反應會非常明確。」

就算美中達成貿易協議，結束關稅，AlphaOne Capital Partners 亦不看好半導體需求能立即復甦。

雲端需求自去年開始放緩，中國汽車銷量自去年出現首次下滑，而且智慧型手機銷量下滑將仍是晶片業一大問題，因為 25% 的晶片需求來自智慧型手機市場。

Niles 表示：「我們會發現這可能會出現賣新聞效應，但這不能解決問題，無法解決全球經濟問題，一項美中協議不會讓人們跑出去購買 5G 手機。」

此外，Niles 提到：「美中即將達成貿易協議，這將解決所有問題？我想說並非如此，全球經濟已經放緩。」