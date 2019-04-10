京東再瘦身 恐裁1.2萬名員工

風波不斷的中國網路零售巨頭京東，又遭國外媒體 TheInformation 引述知情人士指稱，其正進行一波大規模裁員，部分團隊可能將被裁掉一半成員。而京東目前有超過 15 萬名員工，若最多削減 8% 職位，相當於裁掉 1.2 萬名員工。

圖: 東方財富網, 京東股價日線圖

該名人士透露，上周，京東一位高階主管在會議上對數十名經理表示，公司將對員工進行調整，目前僱傭約 5000 人的「關鍵業務職能團隊」可能會裁員 50 %。

該名人士表示，雖然不清楚裁員將如何分配，但預計裁員將影響京東北京總部的團隊，及京東配送和倉儲員工。對於中國大型科技公司來說，將是一個前所未有的裁員計劃。京東去年第四季營收雖成長 22%，但淨虧損則從前一年同期的人民幣 9 億元擴大至人民幣 48 億元。

對此，京東發言人表示，無法就內部事務發表評論，但可以確定的是，京東是一個競爭激烈的工作場所，獎勵員工的主動和努力工作，這與京東創業核心是一致的。

上周京東的執行副總裁兼首席公共事務官藍燁辭職，這是近一個月內京東第三位離職的高階主管。今年 3 月，京東的首席法務官隆雨和首席技術官張晨先後宣布辭職，京東給出的理由都是因為個人和家庭因素。

而在近期中國的社交平台上有網友爆料指稱，京東將取消旗下快遞員的底薪，另外將增加快遞收件服務，承攬快遞件數將計入績效，直接影響工資收入。