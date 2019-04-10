7年來首次！波音3月份沒有接獲任何737飛機訂單

歷經兩起空難事故及各國陸續停飛的事件後，美國波音公司 (BA-US) 在 3 月份沒有接獲任何 737 客機的商業訂單，是近 7 年來首次出現單月銷量為零的情況。

這項消息顯示出波音的客戶、投資者和供應商對於 737 MAX 機型復飛的強烈不確定性。

在今年 3 月份，波音公司只交貨了 11 架 737 MAX 客機，交付量還不到前兩個月一半，1 月份交貨 24 架 MAX 飛機，2 月份則交貨 27 架。

此外，更遠落後該公司在今年 1 月份訂立在今年總交貨 900 架飛機的進度。分析師先前預估，這項交貨目標中包含超過 550 架的 MAX 飛機。

如今，分析師認為，波音更有可能在今年交貨約 750 架飛機，受先前事件影響，相關的補償、航空公司延遲付款和修理 MAX 飛機的成本預計將帶來 20 億至 30 億美元的財務影響。

自 3 月 10 日衣索比亞航空公司 737 MAX 發生致命事故以來，波音公司市值蒸發 270 億美元。週二波音股價收盤下跌近 1.5% 至 369.04 美元，較 52 週低點下跌 1.29 美元。

波音股價走勢 (圖: 谷歌)

目前，波音公司正在開發一項軟體修復方案，以解決今年空難和去年獅航飛機墜毀事件中發現的問題。兩起飛行事故共造成 346 人死亡。該項軟體修復方案還需要得到全球監管機構的批准，有分析師預測，這架飛機至少要到 9 月份才能可能重返商業航班飛行。

目前 MAX 飛機僅佔全球航空公司運力的 2%。除去該款機型可能減輕一些投資者對於美國運營商增加太多的運力因此壓低獲利的擔憂。小摩航空分析師 Jamie Baker 表示，有鑑於 MAX 飛機的減少，美國航空公司計畫在夏季增加的運力可能將減少約三分之一。