〈非農優預期〉3 月就業數據好壞參半 「這些細節」不容忽視

週五 (5 日) 美國非農就業報告顯示，3 月非農就業人數優於預期，強化聯準會耐心觀察的貨幣策略，然而，華爾街分析師表示，第一季非農新增就業平均人數創 15 個月以來的最低、工資漲幅有所緩解，皆讓市場感到不安且不容忽視。

經濟放緩而非經濟衰退

週五 (5 日) 美國勞工部公布，美國 3 月新增就業達 19.6 萬人，自 2 月的新增 3.3 萬人大幅反彈，優於經濟學家預期的 17.5 萬人。儘管美國經濟增長放緩，此就業數據抑制了經濟衰退的隱憂。

就業數據顯示 2 月份疲軟是一個異常現象，Marketfield Asset Management 董事長兼執行長 Michael Shaoul 寫道：「2019 年第一季的勞動力市場資料一直不穩定，在任何一個月，各種措施往往相互矛盾。不過，目前總體來看，就業週期保持改善趨勢。」

3 月失業率穩定為維持在 3.8%，符合市場預估，徘徊在近五十年低點左右，反映了勞動力人數的下降，與聯準會預期「軟著陸」情景相符。

Michael Shaoul 提到：「最新非農數據除抑制殖利率曲線倒掛，引發經濟衰退的看法外，鑒於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 已承諾保持耐心立場，股市也已接近歷史高位，我們很難從該報告中看到太多影響。」

聯準會降息？

在 2018 年聯準會完成四度升息後，聯準會 2019 年初計畫今年不升息，預測明年將升息一碼，市場正押注聯準會今年會降息。

聯準會鷹派克利夫蘭 Fed 分行總裁 Mester 表示，本輪升息周期已經結束「是可能的」。美國總統川普週五疾呼，聯準會應該透過降息、恢復量化寬鬆，緩解去年錯誤升息對經濟產生的不良影響。

華爾街分析師表示，強勁非農就業報告可能會抑制聯準會未來降息的預期，畢竟 3 月就業數據優於預期，但該數據沒有大好、也沒有大壞。

令人不安的細節

根據摩根士丹利數據，今年第一季 (前三個月)，非農就業人數平均增長 18 萬人，低於 2018 年月均 22.3 萬人。

Capital Economics 分析師 Paul Ashworth 寫道：「2 月份令人失望的 3.3 萬非農就業人數增加後，3 月份 19.6 萬新增就業人數讓人鬆一口氣，但就業增長仍呈現下降趨勢，2019 年第一季平均月增降至 18 萬人，創 15 個月以來的最低。」

MFR 首席美國經濟學家 Joshua Shapiro 在一份報告中指出，這些數據都是非常可靠的結果，特別是考慮到技術勞動力市場供應有限。

細項來看，3 月每週平均工時增加 0.1 小時至 34.5 個小時，平均時薪資較 2 月增加 0.04 美元至 27.7 美元，平均時薪年增率趨緩。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steve Blitz 在一份客戶報告中表示，薪資增長緩慢似乎源於上個月就業增長集中於低薪行業，且高薪行業 (不包括零售、醫療保健和餐館) 薪資正在放緩，導致整體薪酬獲利減弱。

3 月「自願離職率 (quits rate)」從 13.5% 降至 12.5%，也可能有助於解釋薪資增長放緩的現象，此數據是前聯準會主席葉倫最喜歡的數據。

AssetMark 首席經濟學家 Jason Thomas 說：「從投資角度來看，目前感覺非常良好，低失業率將使消費者信心保持高漲，但薪資成長不會那麼快。從股東角度來看，獲利率預計將保持高位。」

美國勞工部週五公布 3 月份新增非農就業人數自 2 月低點反彈，債券、貨幣、股票對此數據反應波動並不是太大。