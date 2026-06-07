鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 06:20

新任聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）真正的硬仗，將來自於那些一看到經濟轉強就主張升息的鷹派人士。

紐澤西州宏觀研究公司總裁 Bretton Woods Research 指出，經濟其實並不會「過熱」，這不過是央行官員用來合理化其壓制經濟成長的隱喻，因為那種成長速度令他們感到不安。

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最新公布的就業報告正是一項考驗——考驗聯準會是否能在數據表現強勁時，克制住再次祭出緊縮政策的衝動。

上週五公布的就業數據呈現多空交雜的格局，而非令人恐慌的警訊。長期失業人口已不再以令人擔憂的速度增加。辭職率（quits）仍是缺失的一塊拼圖，但在景氣轉折初期，這其實是合理現象。

員工主動離職尋求更好工作機會，代表他們對經濟活力抱持信心，而這種投票通常需要更多證據才會出現。

就業報告有更佳解讀

5 月就業報告正好提供了這項考驗。非農就業新增 17.2 萬人，遠高於市場預期的 8.8 萬人；U-3 失業率則持穩於 4.3%。平均時薪增幅完全符合預期。債市的第一時間反應迅速且可預期，美國 10 年期公債殖利率應聲大幅上揚。

更重要的是，平均時薪並未加速成長，而是與預期完全一致。薪資本質上反映市場可承受的水準。如果企業支付過高薪資，代表其成本過高或產品銷售不足。

限制性利率政策無法約束薪資成長，它只會造成營收枯竭，壓縮企業利潤，並打擊此次報告所顯示的招聘活動。這並非需求失控所造成的爆發性成長，而是企業成功擴張產能，並在逐漸修復的勞動市場中持續增聘員工的證據。

更佳的解讀方式是，這波經濟擴張可能正長出新的支撐支柱。

最有力的證據並非需求失控，而是經濟正在修復供給端。5 月 ISM 製造業數據顯示，該產業進一步進入擴張區間，新訂單、生產與積壓訂單均有所改善。

職缺數量上升，招聘數據也逐漸轉強。製造業已不再是拖累經濟的包袱，而是歷經長時間政策壓抑後，正試圖重新加速成長的部門。

供給瓶頸不是靠升息解決

勞動市場轉強，不應成為重新升息的理由。

這個區別至關重要。企業調查中對價格的抱怨，多數來自典型的供給限制，例如關稅、波斯灣能源市場波動、建築材料短缺、技術工人不足，以及 AI 相關瓶頸。這些問題確實存在，也確實會推高成本、壓縮利潤並讓企業管理層感到挫折，甚至可能在通膨數據中呈現難看的結果。

但提高利率無法快速且有效地解決這些問題。這份就業報告正是最佳例證：一個更健康的經濟體，卻可能因聯準會過時的政策框架而遭到懲罰。

聯準會無法透過升息創造更多能源、更多工廠、更多電工、更多變壓器或更多 AI 算力。事實上，緊縮政策恰恰會帶來反效果。它提高資本成本、延後投資計畫，並扼殺解決供給瓶頸所需的新增產能。升息無法解決供給約束，它只是限制克服這些約束所需的投資。

真正的風險就在於此。勞動市場轉強不應強化升息理由。政策錯誤將發生在決策者把更健康的經濟視為問題之時。

華許槓上 Fed 舊思維

這正是新任聯準會主席華許，與舊聯準會體制分道揚鑣的關鍵焦點。

華許在提名聽證會上的證詞撥雲見日：通膨不是天災，不是貨櫃箱的謎團，也不是波斯灣的地緣頭條。通膨是一種政策選擇，聯準會對此負有責任。

供給衝擊會扭曲價格，可能傷害家庭生計、壓縮企業利潤，並在調查數據中顯得難看，但唯有聯準會能決定這些衝擊，是否會演變成持續性的貨幣通膨。

這個區別決定了全局。

目前失落的拼圖仍是自願離職率，勞工對市場的信心尚未完全恢復，這正是未來幾個月至關重要的原因。如果職缺維持穩健、製造業持續改善且非農人數穩定，接下來自願離職率可能就會好轉。這將證實勞動市場不只是免於惡化，而是正走向真正的復甦。

華許真正的硬仗，將是與那些試圖將「供給受限」當作「施加滯脹政策」藉口的升息鷹派周旋。他們一看到瓶頸就開出資本短缺的藥方；一看到經濟改善就急著銬上手銬。

聯準會無法靠升息創造更多供給，它只能讓供給擴張的成本變得更高。