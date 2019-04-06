美股盤後 — 非農就業報告優預期 美股四大指數同步上揚

週五 (5 日) 隨著利比亞衝突升級、油價攀升帶動能源股大漲、非農就業數據優於預期，激勵美股四大指數同步上揚。

回顧一週，道瓊指數和標普 500 指數本週上揚約 2%，那斯達克指數上揚約 2.7%，而本週材料和金融板塊表現最佳，分別上漲 4.3% 和 3.3%。

週五 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 40.36 點，或 0.15%，收 26424.99 點。

那斯達克指數上揚 46.91 點，或 0.59%，收 7938.69 點。

標普 500 指數上揚 13.35 點，或 0.46%，收 2892.74 點。

費城半導體指數上揚 11.76 點，或 0.80%，收 1477.65 點。

尖牙股 (FAANG) 與半導體類股漲跌互見。

臉書 (FB-US) 下跌 0.20%；Netflix (NFLX-US) 下滑 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.66%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.01%。

AMD (AMD-US) 下滑 0.38%；Intel (INTC-US) 下滑 0.57%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.34%；美光 (MU-US) 上揚 1.00%；威騰電子 (WDC-US) 上揚 1.25%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.43%。

金融股多走跌，高盛 (GS-US) 上揚 0.079%；摩根大通 (JPM-US) 下滑 0.24%；摩根士丹利 (MS-US) 下滑 0.067%；花旗 (C-US) 下滑 0.41%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.79%。



台股 ADR 方面，日月光 ADR (ASX-US) 上揚 1.09%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.09%；友達 ADR (AUO-US)、聯電 ADR (UMC-US) 持平。

企業消息方面，Citron Research 樂觀評估，促使 Lyft (LYFT-US) 股價上揚 3.4%。

波音表示將致力於進行導致兩起墜機事故的軟體更新。波音 (BA-US) 股價下跌 0.99％，盤後宣布將從 4 月中旬開始將 737 Max 系列機型減產近五分之一，拖累波音盤後股價下滑近 3%。

華爾街分析

美中貿易談判週四 (4 日) 美國國總通川普將會見中國大陸副總理劉鶴，川普表示：「如果我們達成貿易協議、將會舉行 (簽約) 峰會，我們將在未來四週內知道 (答案)。」

白宮顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五表示，美國和中國將在下週召開視訊會議以達成貿易協議，激勵貿易樂觀情緒蔓延。

週五美國的非農就業最新報告，3 月份非農就業人數新增 19.6 萬人，優於原先預估的 17.5 萬人，這項重要數據削減了經濟衰退的隱憂。

川普呼籲聯準會取更加激烈的措施並降低利率，他表示：「我認為他們應該放棄升息，升息放慢了我們經濟成長的速度。」

AssetMark 首席經濟學家 Jason Thomas 說：「從投資角度來看，目前感覺非常良好，低失業率將使消費者信心保持高漲，但薪資成長不會那麼快。從股東角度來看，獲利率預計將保持高位。」

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「企業財報推動了市場動力，將會對未來生產產生巨大且不同的動力，不僅是財報本身，所有人都希望了解企業執行長對貿易結果的期待，將是市場關注的重要大事。」