修復軟體爭取復飛最重要 波音宣布減產737 Max機型

波音公司 (BA-US) 將削減 737 Max 噴射客機的產能，希望轉而迅速採取行動，儘快完成軟體修正任務，以使被停飛的客機再次昇空。

該公司週五 (5 日) 表示，這款自 10 月以來發生兩次空難事故的機型，將由目前每月 52 架的產能降至每月 42 架。

波音公司董事長兼 CEO Dennis Muilenburg 在聲明中表示，「我們暫時調整 737 生產系統，以因應 MAX 暫停交機的問題，讓我們能夠優先集中額外的資源，專注於軟體認證，並讓 MAX 回復飛航。」Muilenburg 表示，波音已與供應商共同合作，「盡量減少營運中斷和生產率變化帶來的財務影響。」

在 3 月中旬衣索比亞航空公司 737 Max 8 墜毀事件發生後，波音股價一度重挫逾 10%，但之後維持在相對較佳的水準；但這次減產可能對波音的股價構成壓力。這是過去六個月內相同機型的第二次失事，全球各國都將這款飛機停飛或禁止飛機在其領空內飛行。

波音股價在週五盤後交易中下跌 2.3%。

在最初稱這架飛機仍然「適航」後，美國聯邦航空局 (FAA) 於 3 月 13 日加入了全球其他地區，下令停飛 MAX。

當時，波音沒有削減產量的計畫，許多分析師也同意這一決定。瑞士信貸 (Credit Suisse) 航空公司分析師 Jose Caiado 在 3 月中旬表示，他預計波音將使裝配線保持在目前的水平，以避免擾亂供應鏈。

他說：「他們只需在資產負債表上讓這些庫存多待一段時間。」

波音公司表示希望在未來幾週內為 737 Max 提供軟體修復服務，並將提交給 FAA 和國際監管機構批准。他們的審查和潛在的認證可能需要幾週甚至幾個月的時間，這意味著 737 Max 可能最快也要到 6 月才會取消停飛。因此，波音公司已經決定在華盛頓州 Renton 廠減少 737 的生產更為明智。

另外，Muilenburg 也表示，波音公司董事會已經成立了一個委員會，負責「全面檢討我們製造的飛機的設計和開發之政策和流程」。