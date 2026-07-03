鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
在最新公布的 6 月份就業報告中，美國勞動力市場呈現出令人困惑的矛盾訊號，這引發了 CNBC 財經名嘴 Jim Cramer 的強烈質疑。他直言，官方數據與他在產業前線觀察到的繁榮景象完全脫節，甚至表示：「我不知道該如何相信這些數據。」
根據 6 月份的非農就業報告，美國新增就業人數僅為 5.7 萬人，約為市場預期的一半。然而，失業率卻下降至 4.2%，創下一年來的新低。更令人不安的是，私人部門就業人數已連續 3 個月下降。
Cramer 指出，這種「疲軟」的整體表現非常奇怪，在理應蓬勃發展的建築與製造業領域，就業數字卻幾乎停滯不前。
Cramer 質疑的核心在於，美國正處於一代人以來最大的私人建築周期中，但就業調查卻未能捕捉到這一點。以科技巨頭為例，Meta(META-US) 已將 2026 年的資本支出指引上調至 1,250 億至 1,450 億美元；輝達 (NVDA-US) 坐擁 1,190 億美元的供應承諾，執行長黃仁勳更稱其為「人類歷史上最大的基礎設施擴張」。
除了 AI 領域，能源與物流業也面臨同樣的情況。埃克森美孚 (XOM-US) 的產量達到創紀錄水準，電商帶動的倉儲需求持續飆升，但在官方就業報告中，這些行業的職位變動卻微乎其微。
24/7 Wall St. 財經作家 Omor Ibne Ehsan 分析，造成這種「斷層」的幾個關鍵原因為：
他認為，Cramer 的擔憂並非空穴來風。當企業紛紛投入數千億美元進行技術與能源基礎設施建設時，官方的 5.7 萬新增就業數據顯得格格不入。在得出經濟正在放緩的結論前，投資者或許需要像 Cramer 一樣，審慎看待這些與現實脫節的統計數字。
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