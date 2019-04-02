高鐵基本費率再調高？北高可漲至1560元 交通部：暫無調漲計畫

交通部昨 (1) 日公告高鐵 (2633-TW) 最新基本費率，每人每公里 4.134 元，基本費率維持 2017 年水準，但根據法定優待票差額交叉補貼和優惠損失等，基本費率可漲至每人每公里 4.597 元，根據換算，等同台北至高雄左營可漲至 1560 元。交通部部長林佳龍對此表示，相信高鐵無調漲票價的打算，盼能平穩票價。高鐵則強調，將審視社會經濟情勢，以及公司本，進行整體評估。

交通部與高鐵公司合約約定，每年根據物價水準來檢討高鐵票價，針對票基本費率調漲問題，高鐵回應表示，將依社會經濟環境情勢、公司營業成本、市場競爭力及旅客需求等因素，進行整體評估，並依董事會討論決議辦理。

高鐵調漲票價除須根據交通部核定費率討論外，也須經過董事會同意。2017 年高鐵基本費率從每人每公里 4.009 元調漲至 4.134 元，台北至高雄左營票價由 1490 提升為 1570 元，但最後董事會通過不調漲票價。

鐵道局指出，因高鐵近幾年營運狀況良好，相信高鐵不會有調漲票價的打算，若有票價調整規劃，也必須根據高鐵推動財政案和合約機制，送請立法院同意。

交通部長林佳龍也表示，依高鐵公司回報，今年沒有漲價打算。還是會請交通部官派董事於高鐵董事會中發言，期盼高鐵能承擔更多社會責任，暫緩調升票價。