鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-13 21:33

高鐵 (2633-TW) 延伸宜蘭的興建計畫，目前正送政院核定中，前政委張景森批公共決策失序，形同史詩級錯誤，前內政部長李鴻源也質疑，經費從 1 千多億變成 4 千多億，背後涉及利益龐大。針對外界關注高鐵延伸宜蘭案，交通部鐵道局今 (13) 日表示，該計畫遵循程序審慎推動，包括高鐵及直鐵均已針對相關技術可行性及成本效益，進行深入評估，經綜規作業，相關程序完備、效益明確。

北宜高鐵延伸計畫遭前官員批決策失序，鐵道局重申:依法審慎推動。(鉅亨網資料照)

鐵道局強調，行政院於 2011 年 11 月函示要求就各項可能方案進行整體分析以來，相關評估已就高鐵及直鐵方案各種內容持續探討，交通部也於 2024 年 9 月完成可行性研究暨綜合規劃階段性報告，政院於 2025 年 3 月函復原則同意可行性研究之修正方向，並請交通部循序完備環評及提報綜合規劃。

鐵道局表示，目前環評報告經環境部邀環評委員，多次專審及現勘、審查過程開放民眾參與表達意見，已於去 (2025) 年 8 月 20 日環評會議審議通過並獲環境部同意認同。鐵道局說明，交通部於去年 11 月已將綜規報告報請行政院審議中，相關評估作業及計畫報核程序悉依環評法及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定辦理。

面對北宜及東部聯外交通長期壅塞、運輸量能及系統韌性不足等結構性問題，鐵道局表示，直鐵方案因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。

此外，直鐵受限「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，需與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，與既有宜蘭線需分配固定班次數，無法大幅增班，顯見直鐵方案無法完整使用其容量，投入之建設經費恐無法發揮效益，更存在南港端新富里富康街 18 棟密集集合住宅與誠正國中校舍拆遷問題。

相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫預期可使臺北至宜蘭行程縮短至約 28 分鐘，大幅提升東部可及性，並擴充整體軌道運輸量能至現況 3 倍以上，有效紓解東部一票難求問題。

關於建設經費調整疑慮，鐵道局則回應，計畫總經費隨規劃內容逐步深化而進行調整，本即反映實際條件的合理過程，前期估算總經費 1,764 億元係以 2020 年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長 56.4 公里，且未納入基地及購車費用

因基年調整為 2024 年，並將基地及購車費用納入，同時配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至 60.6 公里，並考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費遂調整為 3,521.8 億元，直鐵方案倘依相同條件估算，其經費亦需約 2,220 億元，已非外界所言僅 1,000 億元。