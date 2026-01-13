鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-13 20:29

國發會針對高鐵延伸宜蘭計畫提出澄清，強調該案雖需投資 3521 億元，但相較於建設經費約 2220 億元的北宜直鐵方案，實際僅增加約 1300 億元，並非外界傳言的巨大差額。更重要的是，高鐵完工後台北至宜蘭的交通時間將大幅縮減至 28 分鐘，對比台鐵現行最快 68 分鐘或直鐵方案所需的 56 分鐘，高鐵具備極高的時間競爭力。

國發會指出，此計畫作為交通部「全國高快速鐵路網整體規劃」的核心，不僅能解決台鐵樹林至七堵間的運輸瓶頸，更能有效緩解宜蘭聯外交通壓力並增加花東鐵路運能。根據鐵道局民調顯示，沿線居民支持度高達 79.6%，且全案已於 114 年 8 月順利通過環境部環評審查。

在經費評估方面，交通部澄清北宜直鐵若採繞行東北角路線，建設成本實際上高達 2220 億元，並非外界誤解的 1000 餘億元。國發會認為，雖然高鐵延伸宜蘭的初始投資較高，但從重大建設的長期觀點來看，縮短通勤時間帶來的效益遠超成本差異，能顯著提升軌道運輸效能，並為花東地區提供全新的聯外模式，實踐區域交通平權。