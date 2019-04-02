智易第一季EPS估逾2元 第二季營收、毛利率承壓

網通廠智易 (3596) 今年首季淡季不淡，在 IAD 小幅季增，STB 出貨大增下，預估第一季營收超過 95 億元，較前一季成長近 2 成，EPS 挑戰 2 元。不過，智易第二季 IAD 進入新舊專案交替期，也因應零組件跌價開始降價，加上越南廠量產開始攤提折舊，預估營收、毛利率將同步下滑，但全年在主力產品出貨成長帶動下，營收將維持高成長，挑戰 3 成以上的年增率。受惠 PON、IAD 及 STB 等新產品，及新客戶、既有客戶三軌成長驅動，智易 2018 年合併營收衝上 266 億元，較前一年大增 32.38%，毛利率 11.86%，稅後淨利 8.71 億元，較前一季成長三成，EPS 為 4.61 元。



2019 年首季淡季不淡，由於大洋洲新客戶 IAD 出貨進一步放大，加上部分歐洲電信商客戶回補 IAD 庫存，STB 受歐洲電信商拉貨而大幅成長，法人預估，第一季營收約 95 億元，較前一季成長近二成。由於 DRAM、MLCC 等關鍵零組件價格持續下滑，預估毛利率將回升至 12% 之上，EPS 有機會挑戰 2 元。



不過，第二季起出貨給歐洲電信商客戶的 IAD 專案已近尾聲，進入新舊專案交替期，加上 MLCC、DRAM 與 Flash 等關鍵零組件跌價，產品售價需降價以反映成本的下降，另外，越南新廠也開始量產，預估營收、毛利率將同受壓抑下滑。



展望 2019 年，在頻寬升級趨勢驅動下，PON、IAD 以及 STB 等產品出貨將持續成長，布局多年的美國大型電信商 IAD 專案也將收成，法人預估，2019 年營收有機會突破 360 億元，較去年成長超過 3 成，獲利則有機會追趕 2015 年的高峰。

