盤前財經大事搶先讀2019年4月2日

今日操盤前瞻

美國 2 月耐久財訂單

中國 3 月財新服務業、綜合 PMI

南韓 3 月 CPI

法說會：三商電、洋華、上緯投控、亞泰、兆豐金、朋億、亞泰、閎康

轉上市掛牌：牧德

暫停交易：龍邦國際

鴻海集團 5G 布局加速 FII 5G 設備大單今年將出貨

陸媒報導，鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業富聯 (FII)(601138-SH) 總經理鄭弘孟今 (1) 日表示，目前 5G 設備產品已經獲得 2 個世界級的大客戶，預計今年將會出貨。FII 今日召開業績交流會，鄭弘孟表示，未來在 5G 時代會出現關於高性能伺服器 (HPC) 和數據中新的新需求，因此會著眼布局 5G 的軟硬體，投資也將逐步擴大。閱讀全文...

〈Q2 投資看這裡〉看好新興市場股市 積極型投資可搭配 2 大市場

展望 2019 年第二季，「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，在股票市場中，持續看好全球與新興股票，全球股票中，隨著美國經濟成長減速，全球景氣週期近尾聲，推薦投資較抗跌的價值類股。閱讀全文...

〈大同集團財務危機〉銀行團憂債權危機波及母公司 兩大策略保障債權

華映 (2475-TW) 與綠能 (3519-TW) 債務危機拖累母公司大同 (2371-TW) 集團，銀行團主管透露，由於大同集團與旗下子公司有交叉擔保的現象，為避免華映、綠能財務危機波及母公司，銀行團今年初祭出增提擔保品與加速還款兩策略，雙管齊下，以保障債權。閱讀全文...

製造業 PMI 創近 6 年新低 分析師：歐洲已成全球經濟最弱的一環

根據《彭博社》報導，IHS Markit 昨 (1) 日公布歐元區 3 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值，數值為 47.5，不僅低於榮估值，更創 2013 年 4 月以來新低；對此，分析師認為，歐洲已成全球經濟「最弱的一環」。閱讀全文...

劉鶴赴美進行第九輪貿易談判 中國繼續暫停加徵美製汽車關稅

根據《彭博社》報導，中國財政部網站公告稱，將對原產於美國的汽車及零組件，繼續暫停加徵關稅，盼為後續貿易磋商，營造良好氛圍；另一方面，中國外交部表示，國務院副總理劉鶴，昨 (1) 日已率團赴美，進行第 9 輪貿易談判。閱讀全文...