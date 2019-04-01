台股盤後—獲利賣壓出籠震盪逾百點回測平盤 成交量創近11日新高

美股上週五收高，台股今 (1) 日也在鴻海領軍下同步上攻，不過午盤後獲利賣壓出籠，高點回落逾百點，終場僅小漲 1.59 點或 0.01%，收在 10642.63 點，成交量 1530.57 億元，創近 11 個交易日新高。

鴻海去年第 4 季財報亮眼，今日股價強攻漲停 80.8 元作收，泛鴻海集團今日也是全面發動，京鼎、鴻準、GIS-KY、樺漢、帆宣、群創等同步走揚，成為今日台股主要支撐力道。

其他權值股方面，台積電今日午盤後漲幅收斂，終場以平盤作收，大立光更跌逾 2.6%，台塑四寶也全面走跌，另外自行車雙雄巨大以及美利達收跌 4-5%，成衣雙雄儒鴻以及聚陽也雙雙收黑。

族群表現方面，矽晶圓族群在環球晶收漲 6.9% 帶動下，合晶、嘉晶收漲逾 2%，昇陽半以及中美晶也有逾 1% 的漲幅。

法人指出，就今日指數走勢來看，指數最高最低來回震盪逾百點，10700 點上方套牢賣壓依舊沉重，且今日主要還是以大型股多有表現，中小型股則相對平淡，依舊得注意盤面高檔震盪。

接下來進入 3 月營收及第 1 季財報季，法人表示，可繼續關注財報表現佳的個股，此外，第 2 季也逐漸進入除權息旺季，資金逐步佈局，傳產高股息族群可望成為市場關注焦點。