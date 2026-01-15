〈台股盤後〉股王、台塑四寶硬挺 台積電法說會前觀望 跌131點收30810點

美國總統川普宣布針對特定半導體課徵關稅，台積電 (2330-TW) 法說會前失守 1700 元下，台股今 (15) 日回測 5 日線，收盤下跌 131.2 點或 0.4%，收 30810.58 點，成交金額 6480 億元。