〈台股盤後〉股王、台塑四寶硬挺 台積電法說會前觀望 跌131點收30810點

鉅亨網記者彭昱文 台北

美國總統川普宣布針對特定半導體課徵關稅，台積電 (2330-TW) 法說會前失守 1700 元下，台股今 (15) 日回測 5 日線，收盤下跌 131.2 點或 0.4%，收 30810.58 點，成交金額 6480 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉台積電法說會前觀望 下跌131點收30810點。(鉅亨網資料照)

台積電法說前市場觀望，下跌 20 元或 1.17%，收 1690 元，失守 1700 元、回測 10 日線，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也收黑，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 跌逾 1%。


千金股表現來看，股王信驊 (5274-TW) 大漲逾 8%，印能科技 (7734-TW)、創意 (3443-TW) 也漲逾 2-3%，但其餘普遍收跌，台光電 (2383-TW)、東元 (1504-TW) 等跌逾半根停板，勤誠 (8210-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等也跌逾 4%。

非電族群表現相對有撐，台塑四寶聯袂大漲，南亞 (1303-TW) 收漲停，台化 (1326-TW) 漲近 8%、台塑化 (6505-TW) 及台塑 (1301-TW) 也漲約 3%；鎳價上漲也帶動不銹鋼族群走強，華新 (1605-TW) 漲逾 8%。


台股盤後台積電台塑四寶

