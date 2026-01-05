search icon



營收速報 - 鴻海(2317)12月營收8,628.61億元年增率高達31.77％

鉅亨網新聞中心

鴻海(2317-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣8,628.61億元，年增率31.77%，月增率2.2%。

今年1-12月累計營收為8.10兆元，累計年增率18.07%。

最新價為234.5元，近5日股價上漲0.43%，相關其他電子上漲0.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+14996 張
  • 外資買賣超：+34016 張
  • 投信買賣超：-26720 張
  • 自營商買賣超：+7700 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 8,628.61億 32% 2%
25/11 8,442.76億 26% -6%
25/10 8,957.09億 11% 7%
25/9 8,370.68億 14% 38%
25/8 6,065.12億 11% -1%
25/7 6,138.65億 7% 14%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


