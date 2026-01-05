營收速報 - 鴻海(2317)12月營收8,628.61億元年增率高達31.77％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為8.10兆元，累計年增率18.07%。
最新價為234.5元，近5日股價上漲0.43%，相關其他電子上漲0.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+14996 張
- 外資買賣超：+34016 張
- 投信買賣超：-26720 張
- 自營商買賣超：+7700 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|8,628.61億
|32%
|2%
|25/11
|8,442.76億
|26%
|-6%
|25/10
|8,957.09億
|11%
|7%
|25/9
|8,370.68億
|14%
|38%
|25/8
|6,065.12億
|11%
|-1%
|25/7
|6,138.65億
|7%
|14%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
