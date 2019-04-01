蘋果傳將推雙向無線充電 台多家PCB業者已有技術可望受惠

蘋果在 2017 年秋季首次亮相的無線充電板 AirPower，由於 AirPower 無法達標，遭蘋果宣布正式取消，中國天風證券分析郭明錤則提出合理解釋，認為蘋果將開發雙向無線充電設計，台廠包含華通 (2313-TW) 及欣興 (3037-TW) 等電池板供應商，都將可望受惠。PCB 業界人士指出，該技術是將 NFC 與 WPC 整合成一模組，台廠包含台郡、臻鼎與嘉聯益都可做到此技術。

業者表示，三星手機 S10 設計成無線雙向充電，僅是將 NFC 及 WPC 軟板整合成一模組。台軟板廠包括台郡 (6269-TW)、臻鼎 (4958-TW) 及嘉聯益 (6153-TTW) ，都能做到此技術。目前軟板廠同泰 (3321-TW) 已承接兩個機種的雙向無線充電模組軟板生產，且接單數量明顯在擴大中。

郭明錤認為，蘋果新功能，可讓消費者更方便充電新款 AirPods，創造 iPhone 與 AirPods 更佳的整合使者體驗。

過去蘋果高階手機設計成單向無線充電，是 NFC 及 WPC 各自獨立，且無線充電接收端為銅線圈製程，市場反映接收充電效能不佳，甚至台郡過去也曾指出，接收端採銅線圈製程，耗用材料成本高，也折損毛利率表現，據了解，蘋果已將此無線充電接收端的銅線圈製程，交由台郡以外的廠商承製。

但對 3C 電子產品而言，產品功能、設計不斷整合、效能不斷擴大，為開發趨勢，PCB 業界人士指出，蘋果採取將 NFC 及 WPC 軟板加以整合為一模組，執行雙向無線充電功能，符合市場預期，蘋果軟板廠應是此設計改變的主要受惠者。

至於蘋果改變此設計，相關 PCB 廠都表示，不針對單一客戶產品表示意見。其中華通對今年接單，仍明顯偏向保守。

郭明錤最新報告指出，蘋果改為雙向充電，因此受惠的蘋果電池板廠，過去包括華通、欣興及燿華 (2367-TW) ，其主要產品為軟硬結合板控制電池相關電壓及輸入、輸出電流，但去年燿華退出此產品生產，改往 AirPods 藍牙耳機軟硬結合板生產為主，目前對 iPhone 的電池控制軟硬結合板生產，僅限於舊有機種 iPhone。