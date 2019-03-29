〈房產〉購屋信心升 房仲業3月成交量創今年新高 Q2將進入高峰

美中貿易戰趨緩、台股再度站上萬點、民眾消費信心增，加上農曆年前壓抑的買氣在年後遞延出籠，連鎖房仲業永慶及住商內部統計， 3 月房市成交量創今年新高，與去年同月相比，也有 1-2 成的成長。永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，緊接下來的第 2 季，預估將是房市交易量高峰期。

永慶房屋統計，3 月全台門市交易量與 1 月相比量增 20%，其中，北市交易量成長 18%，新北增加 28%，桃園量增 29%，新竹縣市成長 32%、台中成長 17%，台南與高雄則分別成長 21% 與 8%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，1、2 月為農曆春節，原本就是房市傳統淡季，年前看屋、購屋意願降低，房市交易低迷，過年後才開始進行購屋計畫與行動，加上 228 連假 4 天假期，交易量減少是必然，因此，若將 3 月交易量與農曆年前完整交易天數的 1 月相比，較能看出交易熱度變化，今年 3 月交易量較 1 月成長 20%，可見開春以來房市買氣旺，預估 4 月交易量還有成長的空間。

永慶房屋統計，與去年同月相比，3 月全台門市交易量也有 23% 的增幅，依統計與去年 3 月相比，永慶全台 7 都 3 月房市交易量表現，北市交易量增 23%，新北增加 24%，桃園交易量成長 21%，新竹縣市量增 21%，台中成長 22%，台南增加 8%，高雄大幅量增 31%。謝志傑指出，去年年底九合一大選後，民眾購屋信心回升，加上近期受到中美貿易戰爭端趨緩、美國聯準會今年暫停升息，買氣持續增加，讓今年 3 月交易熱度攀高。

住商機構統計今年 3 月份全體系交易量，和今年 2 月份相比，全台增加 77.9%，和正常工作天數的 1 月相比，增加 11.7%，也比去年 3 月增加了 10.7%。在區域表現上，北市與 1 月相比，增加 0.6%，年增 23.8%，新北與 1 月相比，增加 18.5%，年增 8.8%；桃園與 1 月相比，減少 4.3%，年減 8.2%，台中與 1 月相比，增加 23.5%，年減 4.0%；台南與 1 月相比，增加 22.3%，年增 16.4%；高雄與 1 月相比，增加 13.1%，年增 26.3%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，過完年之後，買氣欣欣向榮，自用客戶進場外，低價話題區也有投資盤進場，拉升整體狀況。

住商統計，全台門市交易狀況，多數行政區與 1 月相比呈現量增，其中台中幅度最大，達 23.5%，而桃園表現疲軟，量縮 4.3%，在年增率上，桃園量縮最多，達 8.2%，台中次之，也有 4.0%，高雄量增達 26.3%，表現最佳。主要在於南部在年前話題發燒，也挹注買氣。