〈房產〉北台灣去年建商推案量由寶佳以671.8億元摘桂冠

市調機構住展最新統計，2018 年北台灣建商推案量排行，第一名由寶佳建設推案量 671.8 億元奪冠，如以上市櫃建商排名計算，冠德 (2520-TW) 以 375 億元拿第一，第二名則為遠雄 (5522-TW) 的 211 億元，遠雄並在去年逆勢推出豪宅案「遠雄九五」引起市場矚目。

去年北台灣推案量排名，依住展統計，第 1-10 名依序是寶佳、元利、茂德、冠德、遠雄、新潤、麗寶、宏璟、宜誠及富宇等建設公司。住展企研室經理何世昌表示，去年 10 大建商排名丕變，2017 年進榜的建商，僅剩寶佳、遠雄、茂德與冠德等 4 家留在榜內，其他 6 家全跌出榜外，顯示競爭十分激烈。由於 2019 年超級大案連發，預料今年排名會再出現一波大洗牌。

住展指出，去年北台灣十大建商的冠軍，由寶佳機構以高達 671.8 億元推案量拿下，再次回到推案王的寶座上。何世昌進表示，寶佳推案足跡幾乎遍及全台，且在不斷推案的同時，除了持續買進土地、補足案源，旗下子公司更不斷開枝散葉，並未因投資業外而停止本業擴張，預料未來推案量仍舊不小。

登上亞軍的是元利建設，去年推案量達 565 億，其中大安森林公園豪宅案「元利信義聯勤」就達 550 億元。何世昌指出，元利建設向來以高建築品質作為主要賣點，大多數推案都是先建後售的成屋案，去年開賣的「忠順大院 II」，是元利公司少見的預售案。

每年推案量都不小的茂德機構，去年案量達 377 億元，成為十大建商的季軍。茂德建設對重劃區情有獨鐘，大多數推案都在新興重劃區，例如板橋江翠北側、土城暫緩發展區、新店央北、三重仁義段等重劃區，特別偏好規劃低總價的迷你兩房、迷你三房宅。

摘下第四名的冠德建設，去年把推案重心放在台北市，且產品特殊。其中，信義計畫區豪宅案「冠德信義」，因最高開價突破每坪 300 萬元，成為一時熱門話題。此外，文山區的「冠德微山丘」，產品是北市極為罕見的重疊別墅，每坪單價則創下該區段新高。