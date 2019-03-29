高雄房市熱 房仲業台灣房屋3月成交高市呈現價量齊揚

各連鎖房仲業內部統計 3 月成交量創今年新高，而與去年同月相比，也有 1-2 成的成長，而台灣房屋集團統計內部成交行情顯示，高雄市的成交價格及數量雙雙呈現月增及年增走勢，在價格上，高雄市成交價月增 7.6%，年增率高達 8.9%。

由台灣房屋集團提出的 2019 年 3 月全台七都價量變化，交易量比上月增 18.7%，年增 14.1%，在成交價格上，3 月成交房價漲幅以高雄市的年增 8.9% 最高，其次為新竹縣市的 7.7%。兩者也都高於全台 7 都的平均 4.2% 漲幅。

台灣房屋體系中，3 月的交易價格相較去年價增最多的是高雄市，台灣房屋智庫發言人張旭嵐指出，高雄目前是當紅炸子雞，北部廠商南漂投資的消息仍不間斷，包括海霸王集團 3 月標下八五大樓，顯示市場信心，後續觀光零售產業仍可望受到帶動，而不僅商用不動產交易動起來，外流人口也有陸續回流的現象，因此整體房市交易價量也都增溫不少，包括三民區、鳳山楠梓仍是近期的房市熱區，隨著需求增加，價格也略微增溫。

張旭嵐表示，受到中美貿易戰的影響帶動台商資金回流，桃園不僅工業地和廠房交易量增，返鄉台商也就近置產，其中並以桃園最為明顯，凸顯了桃園在北台灣的商業戰略位置。延續去年的剛性需求買氣，各都在 3 月買氣仍持續增溫，價格穩定中小幅成長，也反映今年房市可望逐漸回歸市場機制的平衡 °。