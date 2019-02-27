全台房市交易回溫 房仲業今年前2月成交量成長高雄最熱

全台房市交易在 2019 年前 2 個月出現回溫走勢，房仲業統計成交資料顯示，今年截至 2 月底止，永慶房屋成交量年增 38%，台灣房屋增加 12.7%，住商機構年成長 1 成，六都中並以高雄市成交量增長最快速。

永慶房屋內部統計，在元宵節後，全台遞延、觀望買氣回籠，2 月民眾看屋態度積極，永慶全台交易量較去年同期成長 26%，其中以高雄市成長 58% 最熱銷，新竹縣市增加 46% 緊追在後，台中也成長 23% 位居第三位，其他都會區則成長 12%-17% 不等，顯示今年全台買氣明顯較去年回溫。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，由於每年的農曆春節假期普遍落在 1 月或 2 月，工作日減少會影響房市交易量，將 1、2 月交易量合併觀察，排除季節因素影響，較能符合實際市況，統計今年 1-2 月交易量，全台交易量較去年同期成長 38%，北市增加 40%，新北成長 23%，桃園、新竹縣市分別成長 24% 與 46%，台中增加 31%，台南有 21% 的成長幅度，至於近期話題熱度居高不下的高雄則有 54% 的成長，研判第 1 季房市表現優於去年同期的可能性極高。

此外，觀察 2 月七都房價，謝志傑指出，房價均呈現持平或正負 2% 內的區間整理，持續呈現盤整格局，自住買盤撐起房市，觀察交易量成長幅度最讓人驚豔的高雄，今年以來房價相對實惠的鳳山、楠梓、左營買氣大爆發，吸引不少首購族群進場購屋，總價以 300-700 萬為大宗，而位處市中心的三民、鼓山、苓雅也表現不俗，總價 400-800 萬元、1000-2000 萬元兩個總價帶受到購屋民眾青睞；至於新竹縣市則受惠於竹科帶動的就業與居住需求，吸引科技新貴購屋，新竹市東區、新竹縣的竹北交易量明顯增加，而台中的北屯、南區受到首購與換屋族青睞，房價平實，2 月房市表現亮眼。

台灣房屋以累計前 2 月交易狀況和去年同期相較，其中以新北增幅最多達 18.7％，其次為高雄量增 15.9%，新竹增 14.8%；而價格則是新北跌 3.1%，高雄小跌 1.6%，其餘皆小漲，七都平均交易量增 12.7%，價增 1.4%，交易溫度上呈現「量增價微升」格局。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，因春節假期和趕農曆年底前交易的習慣，2 月交易量較少，且開工後的房屋交易有明顯趨緩的狀況，不過若和去年同期相較，整體仍屬增溫，顯示剛性需求盤堅，買氣仍持續回溫中，雖有些區域單價看來有些微起色，不過整體而言購屋族追價能力有限，增幅並不大，今年房市發展，價格還是唯一關鍵 °。

張旭嵐指出，量增最多的是新北市，總價集中在 500~800 萬元的公寓和華廈產品，顯示仍為首購自住買盤，而高雄雖然價格小幅盤整，但是整體氛圍經濟議題熱絡，自住買氣旺，由於接下來是 228 連假，台灣房屋統計年後「來店客數」與「來電客數」以及網路預約看屋皆較年前增加約 2 成，可望帶動 3 月的買氣。