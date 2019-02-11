〈房產〉房仲：雙北市購屋族最重要考量 首重「近捷運」

對購屋族而言，住宅附近的生活機能、環境、交通便利、房屋格局等，都是選屋考量之一；房仲業者最新統計發現，「新上架物件」及「近捷運」仍是網友購屋的首要條件，同時，已裝潢的住宅，可避免購入後再大興土木，也是重點之一。

統計也顯示，購屋族對進駐社區是否「具垃圾處理」、「廁所要開窗」等，也都相當重視。

在實際看屋前，民眾多會透過網路查詢物件，信義房屋 (9940-TW) 數位流程發展部統計 2018 年雙北購屋篩選條件，網友購屋愛選「新上架物件」、「近捷運」、「具垃圾處理」、「廁所開窗」以及「有裝潢」。

另外，從統計結果也發現，看屋族以新北市新上架帶有裝潢的案子為主，評估為交通便利、房價消費者也較能負擔。

調查顯示，看屋族對「具垃圾處理」及「廁所開窗」的需求正在提高中，信義房屋石牌行義店店長許昱閔表示，來看公寓型物件的客戶，若有下班太晚、平時繁忙沒空倒垃圾的困擾，看房時的確會特別在意垃圾是否能集中處理；另外，許昱閔指出，浴室、廁所有對外窗，可以有自然採光當然更好，但部份物件礙於格局及空間規劃，而無對外窗，倘若擔心對流不好、通風不易，建議安裝浴室暖風乾燥機，既可讓浴室乾燥，冬天洗澡也有保暖的效果。

信義房屋淡水新市店店長王志維表示，帶有裝潢的待售物件，確實能吸引客戶目光，實際遇到詢問住宅有部份裝潢的物件，大多為首購的年輕夫妻，帶有裝潢可避免購買後大興土木，減少監工麻煩，縮減入住時間，入住後亦不需花太多費用，簡單佈置即可符合自己對家的期待，民眾在申請房貸時，可依自己的還款能力，將裝潢費用一併計入，就能將買屋與裝潢的貸款同時完成。