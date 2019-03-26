債市透露訊息：不止經濟衰退將至 Fed須降息才能阻止？

債市週一 (25 日) 提高警示規格，顯示經濟衰退迫在眉睫，聯準會 (Fed) 今年可能不得不降息來阻止它。

National Alliance 的 Andrew Brenner 說，「人們開始感到害怕，」「這種情形不會維持太久，但大家對經濟衰退感到恐懼。過去 Fed 出現 180 度大轉彎，然後上週更變本加厲，讓市場措手不及。」

在上週五 (22 日) 債市出現衰退警訊後，股市和債市間的脫節相當嚴重。道瓊指數上下震盪百點以平盤作收，但債市卻反映出資金逃向安全港的轉移效應，殖利率從最短期到最長期債券都一路下跌。

不止美國，德國 10 年期國債殖利率下跌至 -0.03%。

與此同時，聯邦基金期貨也出現不少動作，交易員認為今年 Fed 至少降息 25 個基點，明年降息 2 次以上。這是一個很大的轉變，去年年底市場還在預期升息，Fed 預測升息 3 次。

上週五，當殖利率曲線倒掛時市場受到驚嚇，因為這是個雖不是直接但可靠的經濟衰退信號。週一倒掛情況持續出現，3 個月國庫券殖利率為 2.44%，高於最低跌至 2 年新低 2.38% 的 10 年期殖利率。殖利率與價格走勢相反。

在令人焦慮的另一個指標方面，交易商也在觀察週一的 10 年期殖利率，因為它跌至 2.40% 以下，大約是聯邦基金利率的水平。2 年期殖利率收在 2.24%，遠低於前者水平。

BMO 美國固定收益策略師 Jon Hill 表示，「10 年期殖利率相對於目前的聯邦基金來說已經倒掛。這應該預示未來利率將會降低，與經濟衰退的明顯風險一致。」「但最有趣的事情是美股仍正在大踏步前進。Fed 正試圖盡可能延長這個週。但這是否足夠還很難說。」

（圖: Wilmington Trust）

然而，他說，他認為週一市場上的走勢多半是關於技術面使然和空頭擠壓，而非真正擔心經濟衰退。Fed 週三 (20 日) 大幅改變了市場基調，展現比市場預期更為溫和的立場，並且將利率預測從今年的 2 次降至 1 次。

芝加哥 Fed 分行主席 Charles Evans 週一更加碼表示，Fed 可能會維持甚至放鬆貨幣政策。

Fed 上週三公佈了新的預測，由今年升息 2 次降至不會升息，但市場已經開始定價今年寬鬆 6 個基點。根據 Hill 的說法，在會議結束後，市場預期又增加了 19 個基點，或者說今年至少降息 1 次 25 個基點。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 美國短期策略主管 Mark Cabana 表示，「就經濟衰退而言，我們的經濟學家對於至少今年沒有經濟衰退一事感到非常樂觀。市場不僅關注美國的基本面，同時也關注中國和全球其他地方正在發生的事情，以及無論是透過貿易政策還是其他因素，政治不確定性的持續存在並讓經濟陷入衰退的可能性有多大。」

策略師表示，殖利率曲線倒掛並不一定意味著經濟衰退即將來臨，但機率是很大。在出現倒掛後，股市也出現相對的走勢。

Cabana 說，「隨著衰退信號開始閃現，可能性逐步增加，我預計市場參與者和資本配置者將變得更加謹慎，擔心這種會自我實現預言的風險。」

Brenner 表示，10 年期殖利已經跌過頭了，但目前仍可能繼續走低。他表示，本週債市準備迎來約 3500 億美元的新美國債券和國庫券。

他說，「我們已長時間享受最便宜的價格。現在是本季的最後一週，再加上適逢日本會計年度尾聲。目前所有的影響因素到了下週就再也無法產生影響了。」