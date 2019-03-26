利率倒掛擴大 美債10年期利率創近年新低

美債價格周一持續反彈，使得 10 年期債券殖利率創下 2017 年底以來的最低水準，且美債倒掛情況更進一步擴大。

美國 10 年期債券價格上漲 0.77%，殖利率下跌 4.1 個基準點達 2.418%，創下 2017 年 12 月 29 日以來新低。3 個月期債券殖利率下跌 1 個基準點達 2.445%。

2 年期債券價格上漲 1.1%，殖利率下跌 7.7 個基準點達 2.254%。30 年期債券價格上漲 0.3%，殖利率下跌 2.5 個基準點達 2.869%。債券價格與殖利率走勢呈反向。

上周五，美國 10 年期債券殖利率低於 3 個月期，形成倒掛，是自 2007 年以來首見。而收益率曲線倒掛被視未來經濟可能在一兩年內出現衰退，這也是導致美股上周五被拋售的主因。

如果市場預判在未來兩年內的經濟將低於這兩個月，那將會有更多投資人轉向買進長債，或將短債轉往其它地方，這將使殖利率曲線變平坦，甚至出現反轉。

而 Fed 近期鴿派聲明更加重市場對於美國經濟下滑的擔憂。目前市場對於 Fed 今年將採取降息行動的預期已高達 75%。

資料來源: CME Group's federal funds futures

野村證券國際固定收益策略主管 George Goncalves 表示，Fed 已正式進入觀望狀態，因此今年 Fed 升息機率微忽其微，甚至有可能在必要時降息。