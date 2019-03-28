倒掛持續！10年債殖利率創新低   Fed 官員：降息還為時過早

週三 (27 日) 美國公債殖利率全面下滑，3 個月美債殖利率仍然比 10 年期美債殖利率高，仍處於倒掛現象，美國 10 年期公債殖利率持續下跌，一度觸及 2.36%，創下 2017 年以來新低。

週三 (27 日) 債券市場受到聯準會 (Fed) 理事提名人摩爾 (Stephen Moore) 立即降息 50 個基點的呼籲與美貿易逆差大幅縮減等兩大消息牽動。

聯準會 (Fed) 理事提名人摩爾 (Stephen Moore) 接受外媒採訪時表示，聯準會應該立即降息 50 個基點。

由於中國進口縮減逾 12%，美國 1 月份貿易逆差大幅縮減至 511 億美元，從十年來的最高水平回落，而美國對中國的貿易逆差縮減至 332 億美元。

台北時間週四 (28 日) 凌晨 1 時許，美國 10 年期公債殖利率下跌至 2.375%；美國 30 年期公債殖利率下跌至 2.829%；美國 5 年期公債殖利率下跌至 2.158%；美國 2 年期公債殖利率下跌至 2.204%；美國 3 個月公債殖利率下跌至 2.45%，美國公債殖利率與價格成反比。

自上週五 (22 日) 以來，3 個月期和 10 年期公債殖利率曲線持續倒掛。(圖：Fred)

自上週一 (18 日) 以來，10 年期美債殖利率下跌約 25 個基點，上週五 (22 日) 3 個月期和 10 年期公債殖利率曲線自 2007 年以來首次出現倒掛，迄今倒掛現象持續，引發市場對經濟衰退的恐慌不安。

由於經濟放緩引發市場對於聯準會 (Fed) 今年降息的預期，美債殖利率曲線持續平坦化，聯邦基金期貨近期動作頻頻，交易員認為今年 Fed 至少降息 25 個基點。

交易員多認為今年 Fed 至少降息 25 個基點。(圖：Cmegroup)

達拉斯聯邦儲備銀行 (Dallas Fed) 行長 Robert Kaplan 對此回應，考慮降息還為時過早。Kaplan 表示，在他考慮改變這一立場之前，殖利率倒掛須持續數月。

殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現，然而，華爾街專家提醒投資者，切勿恐慌！

Washington Crossing Advisors 高級投資組合經理 Chad Morganlander 更傾向將此訊號解讀為警報！呼籲投資者在對市場投資的態度應更加謹慎和均衡。

Morganlander 表示：「債券價格走勢一直是未來經濟活動的一個強有力的領先指標，但這項指標並非絕對、完美，因為這無法指出著經濟放緩會在何時發生，甚至不會表明經濟放緩到底會有多嚴重。」