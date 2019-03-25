投資人別慌 分析師：美債殖利率倒掛不代表經濟衰退

根據《彭博社》報導，美債殖利率曲線出現倒掛，導致市場對經濟前景的疑慮升溫；對此，分析師認為，從美債殖利率曲線出現倒掛，到經濟發生衰退之間，存在一段很長的滯延時間，「殖利率曲線倒掛，不會引發經濟衰退，投資人別太驚慌。」

上週五，美債殖利率曲線出現倒掛，10 年期公債殖利率下跌，低於 3 個月期國庫券殖利率，為 2007 年以來首見，引發市場對經濟前景的擔憂，當日美股重挫，創 2019 年 1 月 3 日以來最大跌幅。

美債殖利率曲線倒掛，引發股市震盪。(圖：翻攝自彭博)

美股重挫，週一亞股隨之走跌，上證綜指收跌 1.97%，深證成指收跌 1.80%；南韓 Kospi 指數收跌 1.92%，日經 225 指數收跌 3.01%；台股收跌 159.59 點，至 10479.48 點。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 在 1 份報告中表示，「我們必須提醒自己，美債殖利率曲線倒掛，不會引發經濟衰退」，從殖利率曲線出現倒掛，到經濟發生衰退之間，存在一段很長的滯延時間，投資人別過度驚慌。

由彭博彙編數據可得知，過去 35 年來，有 3 次經驗顯示，從美債殖利率曲線出現倒掛，到美國經濟陷入衰退之間，至少時隔 15 個月。

聯準會 (Fed) 前主席葉倫 (Janet Yellen) 指出，美債殖利率曲線倒掛，可能是「需要在某個時候降息」的預示，但這不代表經濟將陷入衰退。

Fed 芝加哥分行行長 Charles Evans 稱，美國經濟依然強勁，他不擔心通膨壓力、經濟衰退等問題，經濟模型估算結果顯示，美國陷入衰退的機率，低於 25%。