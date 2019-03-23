殖利率曲線倒掛 知名對沖基金：標普500指數可能下跌40%

在殖利率曲線出現驚人的倒掛現象後，一位對沖基金經理表示，股票投資人應該特別留意債市發出的警告。

負責監管 5200 萬美元的對沖基金 Crescat Capital 宏觀分析師 Otavio Costa 表示，「我想很多人會對標準普爾 500 指數到今年年底時會達到什麼位置感到意外。我們估計至少會從頂點下跌 40%。」數據公司 BarclayHedge 將該基金列為 2018 表現最佳的宏觀對沖基金。

他表示，殖利率曲線倒掛，也就是短期殖利率高於長期殖利率，暗示了標準普爾 500 指數在 2009 年 3 月觸底的 10 年牛市的可怕結局。

特別是，Costa 表示，在全球經濟成長前景暗淡的情況下，各天期債券殖利率曲線出現倒掛的數字越來越多，表明美股的熊市即將到來。

10 年期美債殖利率週五 (22 日) 下跌 10 個基點至 2.439%，而 3 個月期國庫券殖利率則下跌 1 個基點至 2.462%，讓這兩個期限的債券殖利率出現 3 個基點的負利差。

10 年期美債殖利率與 3 個月期國庫券殖利率利差昨晚出現倒掛 圖片來源：Zerohedge

紐約聯準會 (Fed) 的研究表示，最受經濟學家重視的利差倒掛在 1960 年以來的每次經濟衰退之前都會發生，儘管每兩次之間的時間長短可能會有所不同。債券價格與殖利率成反比。

這是自 2007 年以來的首次出現掛，當時剛好在金融危機爆發前，之後倒掛在 2008 年秋季達到高潮。殖利率曲線反轉，因為投資人擔心未來的經濟成長，這可能會刺激對安全而長期國債的需求，同時推低長期利率。Fed 自 2015 年 12 月直至今年 1 月已經 9 次調升利率，這可能會推動對 Fed 升息最為敏感的短期利率走高。

3 個月期國庫券和 10 年期國債殖利率的倒掛已經在美股掀起波動，標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數週五下跌超過 1%。FactSet 的數據顯示，這兩個股票指數都較週四 (21 日) 的高點下跌超過 2%。

Costa 表示，「我相信熊市的第二支腳就是今天出現的大跌。」他認為美股的暴跌可能是 12 月拋售的延續。

科斯塔表示，投資人不必過度關注任何一次倒掛，而是所有美債殖利率利差的倒掛比率，從長期的 30 年期美債至短期隔夜聯邦基金利率。在下圖中，這個殖利率曲線倒掛百分比在本週從 2018 年初的 0 左右躍升至 60%。

（圖: Crescat Capital）

透過衡量整體殖利率倒掛而不是單一利差，更全面性的衡量標準比較不會受到個別影響，以致會使債市衰退指標的經濟訊號變得混亂。

Costa 承認 Fed 在 3 月會議上採取的迅速行動可能會轉移對過度收緊貨幣政策的擔憂，從理論上講，美國擴張需要更多時間。