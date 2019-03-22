台股盤前─資金派對加溫 續走震盪偏多格局

在資金行情的推動下，台股加權指數昨日繼續驚驚漲，終場上漲 57.99 點，收在 10609.55 點，不僅收復 10600 關卡並再度改寫 5 個月以來新高，今 (22) 日開盤前，觀察到美股再度大漲，有利台股續揚，法人指出，台指期結算後，外資期現貨持續作多，震盪偏多格局不變，惟有待補量。

三大法人昨合計買超 99.22 億元，主要買盤來自外資，買超達 99.09 億元，自營商也買超 3.79 億元，僅投信賣超 3.18 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5274 口至 31939 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6800 口至 63502 口，而十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4114 口至 28537 口。

美股方面，美股道瓊指數上漲 216.84 點或 0.84%，收 25962.51 點，創下一個月來最大漲幅；標普 500 指數上漲 30.65 點或 1.09%，收 2854.88 點；那斯達克指數上漲 109.99 點或 1.42%，收 7838.96 點；而與台股連動性相對高的費城半導體指數，上漲 48.82 點或 3.50%，收 1441.83 點，對於今日電子股上揚的激勵效果可期。

消息面上，美國聯準會釋出超鴿派訊息，台灣央行昨日也合乎市場預期維持利率不變，且央行總裁楊金龍說，美國年底有機會降息，顯然有利股市資金行情續航。

美國記憶體晶片大廠美光將減產 5%，並削減今年資本支出，市場解讀此將為半導體業下半年景氣復甦奠基。

大江近期股價大跌，自今年 2 月中下旬起，市值從 500 億元跌破 400 億元，公司出面闢謠，指出近期許多市場謠言紛傳，盼股東不要受到影響，今年營收成長 30% 的展望不變。

整體來看，法人指出，量能遲遲未能放大是目前台股走多的阻礙之一，所幸量能不足可見到透過類股輪動來彌補，在中小個股陸續補漲下，再加上融券回補行情助陣，此有助吸引散戶買盤歸隊。