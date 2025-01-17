〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 漲122點站穩2萬3 周線收紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 14:18

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台北股市今 (17) 日在權值股台積電 (2330-TW) 尾盤急拉激勵，大盤終場以上漲 122.98 點或 0.53% 作收，收盤報 23148.08 點，市場成交值爲 3203.17 億元，大盤周級收紅上漲 136.22 點或 0.59%，今天盤中電子 CPO 概念股憔悴，非電子以觀光、旅遊及製鞋類股走強。

市場專家指出，台股大盤量能不足仍是隱憂，春節前的震盪將加劇，但大盤站穩 5 日線，仍對多方有利。

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而今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.922 元、升值 0.6 分，成交金額 4.88 億美元。

今天台股大盤開盤爲 23190.12 點，最高來到 23209.88 點，最低爲 22905.53 點，，收盤報 23148.08 點，終場以上漲 122.98 點或 0.53% 作收，市場成交值爲 3203.17 億元低於 16 日的成交值，

今天大盤整體集中市場電子類股上漲 0.68%，占大盤成交比重高達 73.09%。航運股上漲 0.74%，占大盤 3.68%，觀光餐旅股上漲 3.68%，占大盤 0.55%，觀光餐旅類股的大漲，主要中國文旅部今日發布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

中國文旅部指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊；目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。

台積電 (2330-TW) 股價今天收盤報 1120 元，上漲 15 元或 1.36%，成交量放大爲 59053 張，成交值擴增 657 億元。台積電 2024 全年稅後純益達 1 兆 2440.17 億元，年增 50.1%，每股稅後純益 45.25 元。