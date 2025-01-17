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〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 漲122點站穩2萬3 周線收紅

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-17 14:18

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〈台股盤後〉台積電神龍擺尾 漲122點站穩2萬3 周線收紅。 (鉅亨網記者張欽發攝)

台北股市今 (17) 日在權值股台積電 (2330-TW) 尾盤急拉激勵，大盤終場以上漲 122.98 點或 0.53% 作收，收盤報 23148.08 點，市場成交值爲 3203.17 億元，大盤周級收紅上漲 136.22 點或 0.59%，今天盤中電子 CPO 概念股憔悴，非電子以觀光、旅遊及製鞋類股走強。

市場專家指出，台股大盤量能不足仍是隱憂，春節前的震盪將加劇，但大盤站穩 5 日線，仍對多方有利。


而今天新台幣兌美元匯價中午暫收 32.922 元、升值 0.6 分，成交金額 4.88 億美元。

今天台股大盤開盤爲 23190.12 點，最高來到 23209.88 點，最低爲 22905.53 點，，收盤報 23148.08 點，終場以上漲 122.98 點或 0.53% 作收，市場成交值爲 3203.17 億元低於 16 日的成交值，

今天大盤整體集中市場電子類股上漲 0.68%，占大盤成交比重高達 73.09%。航運股上漲 0.74%，占大盤 3.68%，觀光餐旅股上漲 3.68%，占大盤 0.55%，觀光餐旅類股的大漲，主要中國文旅部今日發布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

中國文旅部指出，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊；目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。

台積電 (2330-TW) 股價今天收盤報 1120 元，上漲 15 元或 1.36%，成交量放大爲 59053 張，成交值擴增 657 億元。台積電 2024 全年稅後純益達 1 兆 2440.17 億元，年增 50.1%，每股稅後純益 45.25 元。

但貨櫃航運股收盤漲跌互見，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 上漲作收，陽明 (2609-TW) 收盤走跌。但長榮航 (2618-TW) 在盤中以 48.3 元創新高，華航 (2610-TW) 也收紅。

資深證券分析師簡伯儀說，台股成交量能不足使整體交易輪動快速，且不利於中小型股，如 OTC 指數今天收跌 1.52 點或 0.61%，距離龍年封關 只剩下 3 個交易日，且春節年假長，操作仍宜慎重，目前來看，春節前的震盪將加劇，但大盤站穩 5 日線，仍對多方有利。

今天收盤台股權值股台積電上漲、廣達 (2382-TW) 上漲、鴻海 (2317-TW) 收平盤上漲、聯發科 (2454-TW) 下跌 30 元 2.05%，收盤價報 14630 元，蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 收盤股價下跌。

昨日表現強勢的天光通訊族群，今天遭遇賣壓， 包括上詮 (3363-TW) 獲外資好評，帶動族群聯亞 (3081-TW) 今天仍強勢收紅。IC 載板類股走勢向上，欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 維持強勢，但南電 (8046-TW) 下跌 5 元或 3.62%，以 133 元作收。

 

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景碩97.80.10%
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上詮3322.00%
玉晶光460.5-0.97%
大立光2730-1.09%
聯發科1430-2.05%
鴻海173.50.00%
廣達260.50.19%
華航26.22.34%
長榮航47.652.69%
陽明68.8-1.43%
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長榮202.50.25%
南電133-3.62%
美元/台幣32.9320.01%

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