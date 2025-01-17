台積電法說會兩大亮點 外資按讚估今年大賺6股本
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-17 16:26
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日召開法說會，外資今 (17) 日紛紛出具報告，普遍認為，台積電對未來 AI 加速器業績的年複合成長率 (CAGR) 達 44-46%，優於市場預期，以及資本支出高標 420 億美元同樣也優於市場預估，因此皆維持買進評等，目標價也多維持原樣。
外資普遍預估，台積電今年營收約達新台幣 3.6-3.7 兆元，每股純益約 59-61 元，今年現金股利約達 18 元。
外資指出，台積電去年 AI 加速器業績增加兩倍，受惠 AI 業務迎來結構性成長，AI 加速器業績 2024-2029 年的 CAGR 高達 44-46%，預計今年 AI 加速器營收將再度倍增，佔比達 25% 左右，2-3 年後比重將超過 30%。
外資預期，AI 將推動晶片尺寸大型化以及和先進製程節點升級，台積電 N2 今年下半年開始量產，N2P 也將在明年下半年廣泛用於智慧型手機與 HPC，N2 產能提升的情況與 N3 類似，預計明年下半年 N3 將貢獻台積電超過 20% 的營收。
不過，此次台積電法說會後，也有外資認為，有鑑於外在不確定因素眾多以及地緣政治風險帶來的潛在風險，因此對台積電 2025 年成長前景持略微保守的看法，美元營收年增幅從 26.8% 略微下調至 25%。
同時，外資維持台積電 2025/2026 年 CoWoS 年產能預估，為 63.5 萬片 / 102 萬片，CoWoS 出貨量預估則下修 2025/2026 年出貨量 6%/2%，約 59.9 萬片 / 97.5 萬片。
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