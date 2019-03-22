◆盤勢分析

1. 美國股市周四盤中勁揚，APPLE 和美光帶領科技股上攻，終場美股 4 大指數齊揚，漲幅介於 0.84%~3.5%。其中，美光上漲 9.62%、AMD 上漲 8.52%、NVIDIA 上漲 5.47%、APPLE 上漲 3.68%、台積電 ADR 上揚 2.99% 等表現最佳，預期將有助於今天台灣電子相關個股表現。

2. 因美股高檔震盪，晨間亞股持續震盪。周四台股以早盤以小高盤開出，11 點過後亞股轉強，在 2330 台積電、2308 台達電等權值股走高，帶動加權緩步走升，終場指數收 10,609.55 點，上漲 57.99 點，漲幅 0.55%，創下波段反彈新高。

3.OTC 指數開高後，橫盤震盪整理，終場收 139.04 點，上漲 0.46%，再創年內新高價位。目前上方壓力為 142 點，下方支撐為 137 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股連續第五天收紅 K 棒，維持沿五日線走高態勢。

(2) 量能：成交量微縮至 1,111.24 億元，後續宜快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向上、MACD 柱狀體走揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 99.27 億元；外資 + 99.4 億元、投信 - 3.92 億元、自營 + 3.79 億元。

5. 電子類股

(1) 光學股：3019 亞光董事會宣布將配息 2.3 元，盤中港資分析師點名看好，股價強勢漲停，再創近期新高價；帶動二線的光學股 3504 揚明光、3059 華晶科、4976 佳凌盤中量出走強。

(2) 散熱模組：族群持續輪動，3017 奇鋐打入華為供應鏈，周四尾盤強勢漲停，3338 泰碩、3324 雙鴻尾盤收高。

(3)DRAM：美股美光計劃減產，盤後上漲超過 7%，激勵台灣相關記憶體族群 2408 南亞上漲 3.6％、華邦電上揚 1.72％。

(4)PCB：法人多日買超，3037 欣興股價延續近期強勢，股價再度上漲 2%；上游 6274 台燿、6213 聯茂、2383 台光電股價表現強勢。

(5)5G、網通：營收與產業趨勢佳，3363 上詮股價早盤在攻高；網路通訊設備 2314 台揚、2332 友訊股價創波段新高。

6. 非電子類股

水泥：亞泥中國獲利大幅增長三倍，帶動母公司 1102 亞泥周四股價放量攻上近期新高；連動 1101 台泥股價上漲超過 1%。

7. 重點訊息：

(1) 我央行利率連 11 凍 憂經濟成長沒力: 中央銀行第一季理監事聯席會議 21 日決議，政策利率連續 11 季不做調整，重貼現率續停在 1.375％，央行總裁楊金龍強調，主要因應國內外經濟成長動能放緩，全年經濟預估值也下調至 2.13％，因此，有必要維持適度寬鬆的環境，營造有利於經濟成長的環境。

(2) 智邦去年賺逾半個股本 配 4 元現金股利: 2345 智邦 2018 年營收 430.92 億元創高，合併稅後淨利 29.52 億元、每股稅後盈餘 EPS 為 5.33 元，董事會通過將配發 4 元現金股利。展望今年，智邦將因應雲端資料中心設備升級、電信基礎建設需求增溫及 AI 人工智慧服務成長等產業趨勢，建議偏多操作。