【統一證券】盤前分析－持盈保泰，逢高獲利調節，確保戰果

◆盤勢分析

受到聯準會利率決議強烈偏向鴿派，帶動亞幣走強，資金行情使台股短線再度衝高突破 10600 點關卡；但考量指數短線漲多，上檔累積獲利了結賣壓大，加上第一季財報恐將不預期，拉回風險續增，且美中貿易協商恐再度形成持久戰，近期應逢高站於賣方，確保戰果。對台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部分。繼美國交通部長要求重新審核波音 737 MAX 適航證的批文後，FBI 也宣布對於波音 737 MAX 機型之認證缺失展開刑事調查，並使波音於盤後股價再度下挫；737 MAX 機型當前的待交機金額約 2400 億美元，為 2018 年波音營收的 4.4 倍，若機瘟事態擴大導致交機中止，恐使身為道瓊指數第一大權值股 (權重約 9.9%) 的波音拖累美股後市。

第二、中國國家廣電總局於昨日舉行全國有線電視網路融和發展戰略合作會議，中國廣電並與阿里巴巴及中信集團簽署戰略合作協議，將啟動全中國的電視網路整合發展計畫，也使昨日陸股傳媒類股幾乎全數漲停作收；近期陸股仍處於慢牛格局，在外資投資法令放寬使市場熱度延續下，可望使指數緩步震盪墊高。

第三、技術面觀察。台股指數於昨日突破 10600 點關卡，雖持續站在各期均線之上，但考量指數短線上漲千點，上檔累積獲利了結賣壓大；且量能卻未能跟上，量價背離格局持續，易有拉回風險，應逢高調節操作。

第四、盤面焦點觀察。外資點名亞光將受惠華為 P30 系列新機行情，使股價漲停作收，再創去年 8 月以來新高，其餘光學元件股包括佳凌、熒茂、聯一光、先進光也表現強勢；展旺公告厄他培南針劑取得 FDA 銷售許可，帶動股價跳空漲停鎖死；散熱元件族群受安卓陣營新機題材帶動，奇鋐、泰碩、協禧等股價均有上攻。