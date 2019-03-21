外資重啟資金派對 狂買近百億 今年累計買超重回千億元

台股今 (21) 日上漲 57.99 點，收在 10609.55 點，一舉站上 10600 點，再度改寫 5 個月以來新高。而推升台股創高的大功臣來自於外資，且主要著墨在權值股，顯示外資仍看好台股後市，外資今天大買近百億元後，已連續 2 天重回買超，更讓今年以來累計買超金額重新回到千億元之上、達 1013 億元。

自營商買超 3.79 億元，投信賣超 3.92 億元，外資及陸資買超 99.39 億元。三大法人合計買超 99.26 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5274 口至 31939 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 6800 口至 63502 口。

外資買超前 10 名個股：南亞科 15384 張、聯電 14520 張、永豐金 12169 張、台積電 10671 張、元大台灣 50 獲買超 9394 張、奇鋐 7769 張、台達電 7580 張、兆豐金 6877 張、鴻海 6417 張、台泥 6393 張。

外資賣超前 10 名個股：元大台灣 50 反 1 遭賣 17373 張、新光金 8118 張、友達 6146 張、旺宏 5641 張、燿華 4904 張、宏達電 4272 張、國泰金 3821 張、富邦金 3429 張、和鑫 2285 張、晶電 1987 張。

投信買超前 10 名個股：燿華 2890 張、南茂 2323 張、全新 813 張、敦泰 790 張、台達電 762 張、上緯投控 715 張、新唐 558 張、奇鋐 485 張、元翎 479 張、寶齡富錦 321 張。

投信賣超前 10 名個股：台泥 2858 張、光磊 2203 張、欣興 1566 張、智原 1500 張、上海商銀 1497 張、華新 1333 張、台灣高鐵 1198 張、嘉晶 1040 張、致伸 866 張、信邦 377 張。

自營商買超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 獲買超 14333 張、元大 S＆P 原油正 2 獲買超 10798 張、元大高股息 8842 張、永豐金 4500 張、富邦上証 2826 張、元大 MSCI A 股 2613 張、元大 S＆P 黃金正 2 獲買超 2317 張、國泰中國 A50 獲買超 1917 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 1677 張、奇鋐 1553 張。

自營商賣超前 10 名個股：富邦 VIX 遭賣 47061 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 13069 張、元大 S＆P 原油反 1 遭賣 2435 張、國泰臺灣加權反 1 遭賣 2111 張、光磊 1549 張、欣興 1521 張、台灣高鐵 1465 張、富邦上証正 2 遭賣 1422 張、合庫金 1400 張、兆豐金 1361 張。

整體來說，外資在歷經 1 月、2 月分別買超 369 億元、647 億元之後，3 月轉為賣超，但在今天外資大買近百億元之後，讓 3 月累計賣超縮小到「個位數」只有 3.55 億元，更讓今年以來累計買超重新回到千億元之上，倘若明天外資續買，有機會讓 3 月單月的外資操作扭轉重返買超之列，台股資金行情猶可期。