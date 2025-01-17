〈航運指數〉春節前船公司甩貨價搶貨 SCFI指數4大航線運價均下挫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-17 16:24

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上海航交所今 (17) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周轉跌 159.86 點至 2130.82 點，主要四大航線運價均下挫，貨攬業者直指，船公司農曆年前以甩貨價搶貨，以補足年節期間工廠未復工前的貨源，但同時，很多客戶也趁便宜先進艙。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月下跌 269 美元至 5960 美元，跌幅 4.32%。

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美西線每 FEU 報價下跌 450 美元，來到 4232 美元，跌幅 9.61%。

歐洲線運價續下滑 161 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2279 美元，跌近 6.6%。

而地中海線運價續跌，每 TEU 為 3327 美元，回跌 4.3%。

貨攬業者說明，美東碼頭勞資協商圓滿完成，工人並未再罷工，導致運價跌，但艙位仍滿，原因在於，目前船公司態度是希望降價多收一些貨，如同以往在農曆年前逐周降低價格，「以優惠價多收些願意等艙位的甩貨」，船公司的囤貨可在工廠未復工前來消化貨源。