福特投資近9億美元 擴增密西根州工廠產能

隨著電動車的潮流不斷向前發展，各家汽車大廠皆投入自駕車的研發與生產。據報導，美國汽車大廠福特 (F-US) 也計劃投資超過 9 億美元並增加 900 個工作機會在美國密西根州發展電動車和自駕車。

這項投資計畫預計在 2023 年開始投產，重點針對福特位於密西根州東南部的 Flat Rock 組裝廠。該項計畫與先前福特宣布投資 110 億美元用於開發電動車的計劃相關，福特計畫至 2022 年投資 110 億美元在全球生產 40 輛電動車款，其中包含 16 輛全電動汽車。福特也計畫在墨西哥 Cuautitlán 工廠生產全電動 SUV，預計將在 2020 年上市。

先前福特汽車也曾投資 9 億美元對於 Flat Rock 組裝廠進行改造，用於生產自駕車。如今該公司表示也將投資差不多的資金來進行電動車的生產。此外，福特也計畫持續在該工廠生產新一代的野馬跑車 (Mustang) 和林肯大陸 (Lincoln Continental)。

「我們已經重新審視了電動車的成長率，並且知道我們需要額外的生產力，因此加速了開發全電動汽車的計劃。」福特汽車全球運營總裁 Joe Hinrichs 在一份聲明中表示。「這對密歇根州東南部的未來可說是個好消息，可以因此提供更多高薪的製造工作。」

面對傳統汽車銷量不斷減低，福特對於電動車的銷售前景有所改觀。Hinrichs 表示，福特汽車針對市場的需求靈活反應。從長期來看，他看好電動車。「我們正在做準備，以便能在需求出現時即時向市場供應。」

福特同時也宣布，將從 2021 年開始在墨西哥建造新一代福特 Transit Connect 微型麵包車。此外，該公司也表示未來有可能推出旗下最受歡迎品牌的電動車版本，例如野馬和 F-150 皮卡。