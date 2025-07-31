鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-31 15:00

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關稅陰影籠罩 福特預警全年關稅逆風將達20億美元(圖:shutterstock)

福特股價在財報發布後波動劇烈，盤後交易一度下跌逾 4%。公司預計將於 8 月 11 日舉辦活動，揭示在美國設計和製造突破性電動車的計畫。

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關稅影響與全年展望

福特在第二季就已支付了 8 億美元的關稅費用。公司現在預計全年將面臨約 20 億美元的淨關稅逆風，這反映了 30 億美元的總稅前息前利潤 (EBIT) 損失，其中部分將透過 10 億美元的緩解措施來抵消，例如提高某些車輛的定價或使用往返加拿大和墨西哥的保稅鐵路運輸。

福特財務長 Sherry House 表示，關稅成本上升的主因是針對墨西哥和加拿大的關稅持續高於預期，以及美國對進口鋁材和鋼材的關稅影響。

福特執行長 Jim Farley 正與白宮保持聯繫，期望能降低關稅，特別是針對汽車零件的關稅。

福特已恢復全年財測，預計調整後的 EBIT 介於 65 億美元至 75 億美元 之間，此預估值已將 20 億美元的關稅影響納入考量。此前，福特曾預計全年調整後 EBIT 為 70 億至 85 億美元。

第二季財務表現

公司第二季營收達 502 億美元，較去年同期成長 5%。調整後的每股盈餘 (EPS) 為 0.37 美元。調整後的 EBIT 達到 21 億美元。

業務部門表現與銷售狀況： 福特將業務分為三個部門：傳統燃油車業務 Ford Blue、電動車業務 Ford Model e 及商用車業務 Ford Pro。

• Ford Blue 第二季營收為 258 億美元，EBIT 為 6.61 億美元。

• Model e 營收為 24 億美元，但 EBIT 為 負 13.29 億美元。

• Ford Pro 表現強勁，營收達 188 億美元，EBIT 高達 23.18 億美元。

儘管面臨關稅壓力，福特在第二季的銷售額仍有所成長，這主要歸功於其「員工價全民享」策略。第二季美國銷量達到 612,095 輛，年增 14%，遠超行業預估的 1.7% 成長率。