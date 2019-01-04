GM、福特12月銷售下滑 但美2018年汽車銷售意外維持穩定 

美國 2018 年汽車銷售業績好壞摻半，意外維持穩定。

該產業全年銷售業績預計達到 1720 萬輛 (稍晚將公布 12 月份和全年的數據)，與 2017 年繳出差不多的成績單，也將是連續第 4 年銷售量至少在 1700 萬輛以上，這對容易出現起伏週期的產業來說具有彈性。

Cox Automotive 經濟學家 Jonathan Smoke 認為，由於低失業率、減稅和汽油價格更便宜，這些因素讓汽車產業又度過銷售強勁的一年。

儘管如此，汽車業的高層仍對美國市場放緩保持謹慎態度，因為升息環境下，車貸利率也上升，加上新車價格上漲，美國買家更難負擔新車。

美國銷售量最大的車廠通用汽車 (GM-US) 週四表示，第四季銷售量下降 2.7% 至 785229 輛。通用自去年起改為每季公布銷售量，而非每月。

福特汽車 (F-US) 週四宣布也將跟進通用，之後改為每季公布銷售量。

福特公布 12 月銷售量下降 8.8% 至 219632 輛。豐田汽車 (TM-US) 12 月銷售量持平在 220910 輛。

Fiat Chrysler 和日產汽車 12 月均創銷售佳績，前者銷量提升 14% 至 196520 輛，後者也增加 7.6% 至 148720 輛。

全年而言，各車廠大致銷售持平，除了 Fiat Chrysler 全年銷量成長 9%，而日產下滑 6% 以外。

針對 2019 年，分析師再次預期美國銷售量下降，經銷商協會估計今年銷量為 1680 萬輛。

分析師和交易商主張，新車貸款利率預計會慢慢上升，車廠提供的減價租賃交易會減少，這使消費者更難負擔每月的車貸，且市場會出現更具吸引力的二手車選項，這也會對新車銷售造成壓力。

由於產業循環的本質，即便經濟依舊強勁，一些車廠高層已計畫應對市場萎縮，例如 GM 上個月宣布將關閉幾家北美工廠並裁員多達 14000 人。

GM 此回重組旨在削減一些銷售疲弱的汽車產線，同時削減成本，讓銷量就算測試 10 年前的低點，也可以支撐獲利，但 GM 稱目前沒看到美國市場出現迫在眉睫的危險信號。