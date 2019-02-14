福特、福斯合作案生變局 知情人士：雙方在電動車上有重大分歧

據福特汽車 (Ford Motor) 高層人員表示，他們與福斯汽車 (Volkswagen) 似乎已經不太可能共同開發電動汽車電池，使得雙方合作的計畫恐難如預期般展開。

兩家公司在上個月共同宣布，計畫合作開發輕型商用車，並在確認其他計畫的合作。外界格外關注電動汽車的部分，因為這方面的研發經費龐大，若能合作開發，將可為兩家公司節省數十億美元。

但知情人士表示，雙方在投資金額方面存在歧異，福特希望 Volkswagen 至少出資 5 億美元，但後者目前態度遲疑，一個重要的原因是雙方採行的技術差異。

之前通用汽車 (General Motors) 和日本軟銀集團及本田汽車 (Honda Motor) 達成合作，共同募資 50 億美元，並將通用的 Cruise 自動駕駛汽車部門的估值定為 146 億美元，以此為參考，福特原尋求 Volkswagen 出資 10 億美元，之後希望至少能出資 5 億美元。

消息人士說，兩家公司也在就福特使用 Volkswagen 的 MEB EV 平台進行談判，包括涉及的數量、如何提供，以及福特將為此使用支付多少費用。然而，知情人士說，福特最早要到 2024 年才能使用這個平台。

兩家公司不願討論談判的細節，不過福特全球市場總裁 Jim Farley 點出一個難題，在於雙方對此的發展上並不同步。

IHS Markit 首席汽車分析師 Stephanie Brinley 表示，兩家公司採取了完全不同的策略，Volkswagen 主要針對低成本的轎車，推展電動汽車計畫，而福特押注商用車與高性能車輛，雙方雖然最終有可能找到共同點，但至少現在完全處在不同的位置。

討論已經拖了幾個月，但還沒有最後期限，週三兩家公司的股價都下跌了不到 1%。