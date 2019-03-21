一切向錢看！亞馬遜阻止賠錢貨登廣告 以美化財報數字

隨著亞馬遜 (AMZN-US) 加強向華爾街展示它的賺錢手法，這家電商巨頭正積極阻止賠錢貨繼續在自家網站上登廣告。

最近幾個月，亞馬遜不斷告訴更多的銷售商或躉售商品的品牌所有者，如果亞馬遜無法靠賣這些商品賺錢，那麼它就不會讓它們為促銷商品而付費。比如說，如果售價 5 美元的水瓶相當於亞馬遜用於儲存、包裝和送貨的成本，那麼水瓶的製造商將不被允許登廣告。

亞馬遜最近一季淨利為 30 億美元，創史上新高，而全年的獲利成長了 2 倍多，達到 100 億美元。

為此，亞馬遜正在加強對其平台的控制，迫使品牌降低價格，如果它們想要登廣告。

協助企業在亞馬遜網站上銷售商品的 Buy Box Experts CEO Joe Hansen 說道，「亞馬遜試圖比過去賺更多錢，」「但這項政策顯示亞馬遜的廣告服務存在偏見，儘管它一再表示它是個開放的廣告平台。」

這是亞馬遜最近為提升獲利而採取的眾多舉措之一。該公司還宣布關閉其 87 家快閃式商店，並推出「亞馬遜日」服務，讓客戶指定日期一次交運全週的訂單來降低亞馬遜的運輸成本。《彭博》報導，亞馬遜也在本月稍早時突然停止向較小品牌訂購產品，此舉被視為迫使品牌移至第三方市場，亞馬遜靠第三方市場的儲存和快遞費來賺錢。

第三方商家佔亞馬遜銷售產品的一半以上，並不受廣告要脅的影響。相反地，亞馬遜正在瞄準供應商進行的促銷活動。

在亞馬遜內部，將不賺錢的商品稱為「CRaP」，代表「無法實現獲利」。Hansen 說，通常情況下，這些商品的售價低於 25 美元，但如果是體積龐大且存放和送貨費用昂貴的商品，價格可能會達到 2000 美元。據《華爾街日報》去年 12 月的報導，亞馬遜更積極地將這些無利可圖的產品逐出網站。

但在廣告方面，亞馬遜必須小心謹慎，不要殃及其最熱門和最賺錢的業務。根據 eMarketer 的統計，去年該公司的廣告收入翻了一倍多，達到 101 億美元，預計今年將再成長 50%。

電子產品製造商、服裝品牌和衛生紙等家用產品製造商正在大賺錢，因此隨著越來越多的購物者開始在亞馬遜上搜索，他們的產品將獲得優先告位置。Piper Jaffray 估計，到 2021 年，廣告業務將產生 160 億美元的營業收入，超過亞馬遜網路服務 (AWS) 成為主要獲利動力。