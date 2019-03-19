日股下跌.. 日本家庭持有金融資產縮水至1830兆日圓

日本央行 (BOJ) 在週二 (19 日) 公布了最新的統計數據快報值，日本家庭所擁有的銀行存款及股票等金融資產金額，在 2018 年 10 – 12 月時為 1830 兆日圓。由於股價下跌的緣故，在 2 年半來首度出現減少。若單純以同期的表現來看，則是自 2008 年以來，首度出現遜於去年同期。

日本央行每 3 個月會公布最新的「資金循環統計」數據，會公布日本家庭及民間企業所保有的存款、股票、投資信託等金融資產的餘額。

到 2018 年 12 月底為止的最新統計數據顯示，日本家庭的金融資產年減 1.3% 為 1829 兆 8976 億日圓。反映出全球經濟在去年秋天之後出現衰退，並造成股價的大幅下滑。

在家庭金融資產的細目上，「股票等」減少 15.3% 約為 175 兆日圓，「投資信託」減少 12.4% 約為 67 兆日圓。在家庭金融資產占過半比例的「現金 ‧ 存款」則是增加了 1.6%，約為 984 兆日圓。

而日本民間企業所持有的金融資產餘額年減 4.5% 為 1142 兆日圓。在細目上，「股票等」年減 19.1% 為 330 兆日圓，同樣受到股價大幅滑落的影響。「現金 ‧ 存款」年增 3.8% 為 262 兆日圓，「對外直接投資」年增 4.6% 為 131 兆日圓，「對外證券投資」年增 11.4% 為 40 兆日圓。

日本央行總裁黑田東彥 (圖：AFP)

在報告中也同時揭露了各界對日本國債的持有餘額，由於日本央行採取極寬鬆貨幣政策，日本央行買進大量國債，由日本央行所持有的國債餘額較去年同期增加 6.3% 為 478 兆日圓創下新高，且占日本國債整體的 43%(同 2018 年 7 – 9 月)。而外資所持有的日本國債占比來到 12.1%，在餘額及比例上也都創下新高。