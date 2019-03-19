日本瓦斯鋼管價格 創10年來新高

根據日經新聞 19 日的報導，日本的鋼管價格受到 2020 東奧帶動需求，以及日本鋼鐵大廠「JFE Steel」(JFE 控股 (5411-JP) 旗下子公司) 在 2018 年 10 月底後陸續發生高爐故障，造成鋼管在日本市場的流通價格來到 10 年來新高。

(圖：Investing.com)

用於瓦斯及蒸氣輸送的鋼管「瓦斯管」，在東京地區批發業者間的流通價格於近期攀升。高爐廠商所製造的產品價格 1 公噸約 15 萬日圓前後，較 2018 年底提高約 3000 日圓左右，漲幅約 2%。而由鋼管專門業者所生產的產品，也同樣的 1 公噸來到約 12 萬 4000 日圓左右，漲了約 3000 日圓，漲幅逾 2%。

2020 東奧相關場地的結構體已大致完成，目前的施工進度已轉為配管相關工程。此外，因應奧運所帶來的商機，許多飯店旅館及商業設施的興建工程也如火如荼的展開當中。營建業對鋼管的需求量也愈來愈高。

而在生產瓦斯管所需的鋼板方面，則是出現供不應求的現象，也造成鋼管的價格上揚。2018 年 10 月底，JFE Steel 西日本製鐵所倉敷地區的 1 座高爐發生故障；2018 年 12 月於東日本製鐵所千葉地區的 1 座高爐發生故障；而 JFE Steel 在 2019 年 2 月 1 日時，又對外表示該公司西日本製鐵所福山地區的 1 座高爐也發生了故障。接連的故障，都對日本的鋼材供應造成了嚴重影響。

用於支撐建築物或是扶手的圓管，價格較 2018 年底時貴了逾 2%，1 公噸 12 萬 4000 日圓左右。而方管的價格也同樣漲了約 1%，1 公噸約 10 萬 2000 日圓左右。

自 2016 年秋天之後，鋼管製造商以原物料上漲為理由，調漲了批發價格。而批發商們也陸續調高鋼管的市場價格，並將價差轉嫁給消費者。然而有批發業者表示，目前的售價還沒有反應出實際的漲幅，價格轉嫁的速度，較 H 型鋼等其他鋼材都還要來的慢。