中國經濟好壞不一 固定資產投資及消費品零售符合預期 工業增加值不如預期

中國今 (14) 日公布一系列經濟數據，固定資產投資方面，中國 1-2 月份固定資產投資達人民幣 4.49 兆元，年增 6.1%，符合預期，前期為 5.9%。

圖: 中國統計局

其中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）年增 4.3%，漲幅比 2018 年全年提升 0.5 個百分點。電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降 1.4%，降幅縮小 5.3 個百分點。

圖: 中國統計局

規模以上工業增加值方面，2019 年 1-2 月份，規模以上工業增加值年增 5.3 %，預期為 5.6%。

以三大工業類別來看，1-2 月份，採礦業增加值年增 0.3%，漲幅較 2018 年 12 月下滑 3.3 個百分點；製造業成長 5.6%，加速 0.1 個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 6.8%，下滑 2.8 個百分點。

製造業中，汽車製造業下降 5.3%，已連續 8 個月負成長。

中國統計局新聞發言人毛盛勇表示，從工業來看，春節前 4 天和春節後大概 15 至 20 天都會對企業的生產經營活動帶來一定影響。雖然 1-2 月份的數據有所下滑，但剔除春節因素影響的增長速度則為 6.1%，比去年 12 月份提升 0.4 個百分點。

圖: 中國統計局

消費方面，2019 年 1-2 月份，中國社會消費品零售總額達人民幣 6.6 兆元，年增 8.2%，符合預期。

依地區來看，1-2 月份，城鎮消費品零售額達人民幣 5.6 兆元，年增 8%；鄉村消費品零售額人民幣 9854 億元，年增 9.1%。

圖: 中國統計局

最後，房地產投資方面，2019 年 1-2 月，中國房地產開發投資人民幣 1.2 兆元，年增 11.6%，漲幅比 2018 年全年提升 2.1 個百分點。其中，住宅投資人民幣 8711 億元，年增 18%，漲幅提高 4.6 個百分點；住宅投資占房地產開發投資的比重為 72.1%。

1-2 月份，房地產開發企業房屋施工面積 67.5 億平方公尺，年增 6.8%，漲幅比 2018 年全年提升 1.6 個百分點。其中，住宅施工面積 46.6 億平方公尺，年增 8.3%。

房屋新開工面積 1.9 億平方公尺，年增 6%，漲幅比 2018 年全年下滑 11.2 個百分點。其中，住宅新開工面積 1.4 億平方公尺，年增 4.3%。

圖: 中國統計局

今年前兩個月，中國商品房銷售面積 1.4 億平方公尺，年減 3.6%，2018 年全年為成長 1.3%。至於商品房銷售額為人民幣 1.3 兆元，年增 2.8%，漲幅下滑 9.4 個百分點。

2 月份，房地產開發景氣指數（國房景氣指數）為 100.57，比 2018 年 12 月份回落 1.27 點。