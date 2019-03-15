野村：日圓、美債等投資者 需多關注A股表現

野村證券 G10 外匯策略部門全球負責人 Bilal Hafeez 日前表示，宏觀經濟數據無法充分反映在股市表現，比起中國經濟短期內的表現，政府推出的經濟刺激政策似乎更值得關注，

以中國製造業採購經理人指數 (PMI) 表現為例，PMI 數據通常被視為能反映整體經濟表現，預測中國股市短期走向。然而 Bilal 指出，今年 PMI 表現不佳時，陸股走勢卻是不跌反漲，顯示中國股市對於宏觀經濟數據的反應並不如預期般充分。

中國股市與 PMI 走勢關係 (圖：Nomura,Bloomberg)

他發現，許多資產都和中國股市呈現相關性，尤其是日圓、美債以及國際銅價。

Bailal 指出，日圓受中國經濟數據影響最大，其中以日圓交叉匯率與中國股市負相關性較強。根據觀察，與中國股市關係最穩定且規模最大的資產是美元 / 日圓以及韓圓 / 日圓，意味著中國股市一旦下跌，日圓匯率理應走強，市場避險情緒升溫。

此外 Bailal 稱，10 年期美國公債殖利率與中國股市表現出強烈的正相關；大宗商品市場方面，銅價與中國股市具有一定正相關，唯有鐵礦石是負相關。

外匯等資產商品市場與中國股市相關性 (圖：Nomura,Bloomberg)

至於中國經濟表現，Bilal 表示，去年經歷一整年的疲弱後，中國政府釋出的基礎設施建設刺激和信貸措施已經觸底，但上行趨勢仍未穩固。