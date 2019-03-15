科創版上市潮！聚辰半導體衝刺科創版

隨著號稱中國版「那斯達克」指數的科創版即將起步，越來越多公司開始計畫 IPO 或是轉換上市跑道。其中，聚辰半導體有限公司 (Giantec Semiconductor Inc.) 就是其中一員。

據了解，聚辰從 3 月初至今針對企業運營情況與科創版申報進展陸續進行匯報，並在 13 日決定將申報上市的板塊由上交所主板轉移至科創版。

聚辰在半導體產業鏈中主要負責設計、製造、封測、原料以及設備等環節。目前該公司在手機攝像頭存儲晶片領域的市場份額位居全球第一，並在 EEPROM 供應 (電子抹除式可複寫唯讀記憶體) 排名全球第四，主要終端客戶包括華為、中興、OPPO、小米、vivo、華星光電、富士康等國內外知名廠商。

該公司自 2010 年從美商矽成 (ISSI) 中獨立運營後，至今已有超過 18 年的存儲晶片設計經驗，長期研發經驗累積下使該公司的晶片產品在市場具有優良品質，並成為手機攝像頭的主要供應商之一。

此外，聚辰半導體 EEPOM 存儲器、運算放大器、鏡頭馬達驅動等產品上業績銷售良好，每年均呈穩定上升趨勢，尤其新開發的鏡頭馬達驅動晶片，正逐步打開攝像頭模組的市場，完善該公司在市場上的產品配置，同時與多家半導體廠商以及設計公司擁有密切合作關係，透過精準捕捉市場訊息與需求，達到迅速反饋。

聚辰半導體商務副總裁沈文蘭曾表示，科創版對公司而言是一場「及時雨」，目前已聘請中介機構正式向科創版前進，對於登陸科創板相當有信心。