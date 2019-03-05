中國2月財新服務業PMI低於預期 寫4個月以來新低

中國 2 月份財新服務業採購經理指數 (PMI) 公布，僅 51.1，較 1 月回落 2.5 個百分點，並為 2018 年 10 月以來新低，預期為 53.5。

受服務業大幅回落拖累，財新中國綜合 PMI 繼續回落 0.2 個百分點至 50.7，也為 4 個月新低。

2 月服務業就業指數雖然仍在擴張區域，但僅略高於 50 的分界線。

從具體分項數據來看，海內外需求減弱，導致 2 月服務業新業務指數降至 4 個月低位，有企業反映地產相關類別的需求相對低迷，當月新接海外業務指數也降至 5 個月低點。

服務業新出口訂單總量連續 5 個月增長，但增速也放緩至 5 個月最低。服務業擴張帶動服務業用工規模連續 5 個月小幅上升，但增速略有放緩；製造業用工仍處於收縮區間，且收縮幅度擴大。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，2 月製造業內需出現較明顯修復，但在就業形勢承壓的情況下，服務業景氣度明顯下滑，基建發力或為經濟下滑放緩的主要原因。

財新的數據走勢與國家統計局 PMI 一致。統計局公布的 2 月服務業商務活動指數為 53.5，微降 0.1 個百分點；綜合 PMI 錄得 52.4，回落 0.8 個百分點。