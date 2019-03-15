滬深盤後 - 陸股衝高後漲幅縮減 上證漲1%重返3000上方 成交量縮

陸股 3 大指數今 (15 日) 一改前兩日不振，開盤積極上攻，帶領指數走高，但午後指數隨成交量均快速下滑，直到近尾盤才重新走強，幫助上證指數重回 3000 點。

截至收盤，上證指數收報 3021.75 點，漲 1.04%；深成指數收報 9550.54 點，漲 1.41%；創業板指數收報 1662.62 點，漲 0.75%。兩市合計成交人民幣 7506 億元，量也較高峰有所回落。

累積本週表現，上證指數共上漲 1.75%，深成指數漲 2%，創業板指數漲 0.49%。

上證指數全日走勢 (圖表取自 Google)

以今天類股來看，上海自貿區、白酒、家用電器居板塊漲幅榜前列，網絡切片、軍工、水泥板塊跌幅榜前列。

消息面上，上海研究制定了區域性國資國企綜合改革試驗方案，重頭戲包括打造上海國資改革示範區。方案將改革國有資本授權經營體制，推進國企混合​​所有制改革、推動企業整體上市、擴大員工持股試點等。相關改革帶動上海本地股走強。

近日一些權重股遭利空報告打擊，證監會主席易會滿今天表示，機構發表個股看空報告是非常正常的事情。

分析人士認為，本輪上漲自 1 月初起算已有兩個月，利盤落袋為安的衝動日益增強，市場對利空因素重新變得敏感，3000 點是較強的阻力位，因而在此回調整固。

展望後市，銀河證券表示，在估值帶動快速上漲之後，需要冷靜看待未來 A 股的走勢，而不是盲目地跟從市場趨勢。如果經濟數據好轉，機構投資者將會轉換倉位，那麼周期股必然受益，因前期估值修復有限及漲幅較小。如果經濟數據表現一般，那麼主流熱點仍將在科技 + 券商板塊。

國元證券認為，短期來看，市場在運行到前期高點附近，易形成一些分歧和震盪。風物長宜放眼量，市場風格輪動、板塊輪動的格局正逐漸形成，但向上的趨勢並沒有改變。

海通證券首席經濟學家姜超認為，A 股估值仍處於歷史較低位，有向上空間。其次，18 年下半年宏觀政策轉向穩槓桿，加上 19 年 1 月社融提前見底回升，預示經濟見底也已不遠；股市或已處於底部區域。目前股市的風險溢價處於 14 年以來的高點，未來估值有望迎來長期回升。