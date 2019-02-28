彭博經濟學家：結合大背景看 中國PMI下降不意味著喪失動能

彭博亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，考慮到季節性因素後，中國 2 月 PMI 在萎縮區域進一步下降看起來並沒那麼糟糕：
- PMI 從 1 月的 49.5 降至 49.2。雖然這低於持平的市場普遍預期，但下跌幅度小於春節長假所帶來的下跌幅度預期。
- 還有其他令人鼓舞的跡象。新訂單和生產經營活動預期出現明顯成長，折射出支持性政策的部分影響。
- 然而，不那麼令人歡欣鼓舞的是，出口的前瞻性指標 --PMI 數據中的新出口訂單大幅下降。這與彭博經濟研究的預期一致：不論中美貿易談判的結果如何，2019 年出口面臨較強的下行壓力。
- 雖然與中國春節假期相關的波動加大了評估中國經濟的難度，但最近幾周從信貸到貿易的數據已顯示出經濟改善的跡象。如果向好勢頭繼續，中國經濟可能會在第一季度末或第二季度初觸底。
中國官方採購經理人指數
彭博經濟研究認為，隨著經濟尋求站穩腳跟，持續的政策支持是必要的。
財政支持仍在繼續，基礎設施項目審批加速表明了這一點。除了今年年初開始實施的新的稅收減免之外，企業可能還會享有進一步減稅。
仍然可以預期 2019 年剩餘時間將推出更為廣泛的貨幣寬鬆政策。但鑒於 1 月信貸非常強勁以及放貸勢頭持續的證據，中國央行可能會如其最新的貨幣政策報告所表明的那樣，越來越多地轉向定向方式 。這可以最好地向最需要的地方 -- 小型民營公司提供直接支持。
詳情如下：
- 與春節長假主要落在 2 月份的以往年份相比，此次整體 PMI 0.3 個百分點的降幅屬於較小之列。
- 弱勢主要來自生產方面。生產部分從 1 月的 50.9 下降 1.4 個百分點至 49.5。從業人員分指數也有所下降，與生產活動減少的狀況一致。
- 前瞻性指標顯示國內需求上升，但外部前景疲弱。新訂單部分上漲 1 個百分點，使其進入擴張區域，打住了持續八個月的下跌之勢。
- 在連續三個月下跌後，生產經營活動預期飆升 3.7 個百分點至 56.2，彰顯強勁擴張勢頭。然而，商業信心的顯著改善可能得到大企業的支撐，大型企業 PMI 上升，而中、小型企業的 PMI 在萎縮區域進一步下滑。
- 出口方面的困境加深。新出口訂單下滑 1.7 個百分點至 45.2。進口指標也出現大幅下跌。
- 價格成分飆升，反映出石油和其他大宗商品價格的上漲。主要原物料購進價格和出廠價格指數分別上漲 5.6 個百分點和 4 個百分點。這可能會減輕最近對通膨快速下滑的擔憂。
- 非製造業 PMI 顯示，該領域成長勢頭雖有所放緩，但依舊強勁。整體非製造業 PMI 從 1 月的 54.7 小幅降至 54.3，市場普遍預期為 54.5。
- 非製造業 PMI 顯示出與製造業 PMI 類似的狀況，商務活動部分 (建築業) 放緩，但業務活動預期和價格上漲。建築業 PMI 雖然有所下滑，但仍錄得 59.2 的強勁讀數。運輸業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、貨幣金融服務和租賃及商務服務業等的指數均高於 55。
- 令人驚訝的是，非製造業的新出口訂單從前一個月的 49.5 躍升至 51.6。與此同時，新訂單下降。