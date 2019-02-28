彭博經濟學家：結合大背景看 中國PMI下降不意味著喪失動能

彭博亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，考慮到季節性因素後，中國 2 月 PMI 在萎縮區域進一步下降看起來並沒那麼糟糕：

PMI 從 1 月的 49.5 降至 49.2。雖然這低於持平的市場普遍預期，但下跌幅度小於春節長假所帶來的下跌幅度預期。

還有其他令人鼓舞的跡象。新訂單和生產經營活動預期出現明顯成長，折射出支持性政策的部分影響。

然而，不那麼令人歡欣鼓舞的是，出口的前瞻性指標 --PMI 數據中的新出口訂單大幅下降。這與彭博經濟研究的預期一致：不論中美貿易談判的結果如何，2019 年出口面臨較強的下行壓力。

雖然與中國春節假期相關的波動加大了評估中國經濟的難度，但最近幾周從信貸到貿易的數據已顯示出經濟改善的跡象。如果向好勢頭繼續，中國經濟可能會在第一季度末或第二季度初觸底。

中國官方採購經理人指數

彭博經濟研究認為，隨著經濟尋求站穩腳跟，持續的政策支持是必要的。

財政支持仍在繼續，基礎設施項目審批加速表明了這一點。除了今年年初開始實施的新的稅收減免之外，企業可能還會享有進一步減稅。

仍然可以預期 2019 年剩餘時間將推出更為廣泛的貨幣寬鬆政策。但鑒於 1 月信貸非常強勁以及放貸勢頭持續的證據，中國央行可能會如其最新的貨幣政策報告所表明的那樣，越來越多地轉向定向方式 。這可以最好地向最需要的地方 -- 小型民營公司提供直接支持。

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